Игра для самых терпеливых и внимательных

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Сложная видеоигра в жанре платформер, которая откровенно издевается над человеком, решившим в неё поиграть.
Хардкорная игра носит название "Not Another Needle Contest 2".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор видео геймер игра неожиданно платформер прикол сложность
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были челы разрабы игр которые делали игры но как то им написал человек под Никнеймом "Боши" и сказал что очень любит их игры но они кажутся ему простыми и не дают ему вызова
- разрабы решили потролить парня и сделали примерно то же что и вверху на видео и назвали игру в честь этого чела "I Wanna Be the Boshy" игра просто невозможная - пройти её можно только если у тебя много свободного времени что бы попиксельно заучить все уровни игры
плюс ко всему имеет кучу пасхалок и отсылок, например первый босс в игре это Хелло Кити
я такое играть не могу) но как люди играют смотрел с удовольствием)