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Игра для самых терпеливых и внимательных

Игра для самых терпеливых и внимательных (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 09:21
Сообщество : Игромир
Метки: Юмор   видео   геймер   игра   неожиданно   платформер   прикол   сложность   
988
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Сложная видеоигра в жанре платформер, которая откровенно издевается над человеком, решившим в неё поиграть.
Хардкорная игра носит название "Not Another Needle Contest 2".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   геймер   игра   неожиданно   платформер   прикол   сложность   
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5  комментариев
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1k
emporio_ss 58 минут назад
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4k
brotherirk 47 секунд назад
ну нахер! мне нервы дороже...
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27k
Aqueronte 5 минут назад
Это вы ещё в поликлинике не были или в МФЦ.
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302
HalloFreeSpace 55 минут назад
А прикольно , можно позаморачиваться с друзьями ))) , Я помню на Бро форс залипали под пивко на даченьке )
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1k
Copycat Час назад
Аааа ну это идейный продолжательно "Блши"

были челы разрабы игр которые делали игры но как то им написал человек под Никнеймом "Боши" и сказал что очень любит их игры но они кажутся ему простыми и не дают ему вызова
- разрабы решили потролить парня и сделали примерно то же что и вверху на видео и назвали игру в честь этого чела "I Wanna Be the Boshy" игра просто невозможная - пройти её можно только если у тебя много свободного времени что бы попиксельно заучить все уровни игры

плюс ко всему имеет кучу пасхалок и отсылок, например первый босс в игре это Хелло Кити

я такое играть не могу) но как люди играют смотрел с удовольствием)
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