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Парень остудил пыл агрессивной собаки

Парень остудил пыл агрессивной собаки

Автор:
24 июня 2022 08:38
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   инцидент   необычно   пёс   собаки   
2582
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Парень отогнал агрессивно настроенную собаку довольно необычным для простого обывателя способом. Опытные собачники говорят, что это чуть ли не единственный на 100% рабочий способ разжать челюсти агрессивной собаке.

Волшебная "кнопка" отключения агрессии

Спокойно и методично. Похоже, что подобным образом он разнимает собак далеко не первый раз.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   инцидент   необычно   пёс   собаки   
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23  комментария
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Намордник! Ничто так не "остужает пыл агрессивной собаки", как крепкий намордник.
И пока не научишь по команде идти "рядом и молча" - гуляем в наморднике.
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7k
Николай 3 минуты назад
Эта точка у все видов животных выключающая...
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43k
Соломей 7 минут назад
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229
дмитрий 14 минут назад
запрещённый приём

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3k
Motorola Полчаса назад
Надо попробовать так очередь в Пятёрочке разгонять )))
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2k
Лёха Полчаса назад
Не совсем понятно. Автор, хоть бы откомментировал...
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232
Карл Полчаса назад
Лайк! :))))))

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3k
glazz_19 45 минут назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 48 минут назад
простите а что? собственно произошло? я не понял
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7k
Борис Карабанов 59 минут назад
Зачем заводить агрессивную собаку с которой ты, хозяин, не в состоянии совладать ни психологически-командно, ни физически? Ради понтов? Такие понты - прямая угроза окружающим.
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2k
веселый просто Час назад
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
М-да... если что так и людей разнимать можно
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229
дмитрий Fat Lynx Час назад
Не стоит.Потом самого побьют
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356
Жирный бот 2 часа назад
Во бли, все-таки мои мысли что обочечники и шашечники спешат к своим парням что бы их "остудили", верна...Вот откуда агрессия то)
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104
Kot13 Жирный бот Час назад
Наверное спешат не к своим парням, а к таким же обочечникам.
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15k
Alex 2 часа назад
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1k
pinbalist 2 часа назад
Говорят ещё если за заднюю лапу(-ы) поднять - тоже отцепляется. Проверял на своей - палку точно отпускает :) А вот как насчёт служебных и когда в пасти не палка - хз.
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