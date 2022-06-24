Парень остудил пыл агрессивной собаки

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Парень отогнал агрессивно настроенную собаку довольно необычным для простого обывателя способом. Опытные собачники говорят, что это чуть ли не единственный на 100% рабочий способ разжать челюсти агрессивной собаке.
Волшебная "кнопка" отключения агрессии
Спокойно и методично. Похоже, что подобным образом он разнимает собак далеко не первый раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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