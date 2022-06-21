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Девушка попросила своего мужчину забрать из дома её косметику

Девушка попросила своего мужчину забрать из дома её косметику

Автор:
21 июня 2022 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   ванная комната   видео   косметика   красота   прикол   
764
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У некоторых представительниц прекрасного пола уходит огромное количество времени и косметички на поддержание так называемой "естественной красоты". Герою ролика необходимо было забрать из дома определенные косметические средства своей второй половинки, однако найти нужные оказалось не так уж и просто.
Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   ванная комната   видео   косметика   красота   прикол   
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21  комментарий
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11k
Antique computer 3 часа назад
Странный он, сгреб бы всё в один мешок, и пусть сама разбирается.
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14k
эмосурикат прямоползающий 12 минут назад
он стоит своей курицы
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451
OG 13 минут назад
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33k
Aleks 23 минуты назад
Хренасе мажор, гель для душа и шампунь у него отдельный.
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676
whytez Полчаса назад
У теток, конечно, бзик на косметику, но вот в этом примере это уже расстройство какое-то. Тетю надо в Кащенко везти на осмотр.
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2k
Legat 41 минуту назад
А это его девушка?

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44
Сигизмунд Лазаревич 44 минуты назад
шампунь? гель? Мыло хозяйственное, вот выбор мужчины.
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2k
vasilykopkov 55 минут назад
Да мужик транжира просто, и гель у него и шампунь, а может и кондиционер где припрятал....
Я вообще шампунем обхожусь, им же и моюсь :)
Правда пузырь беру побольше...
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6k
Роман Час назад
печально... взрослый мужик и без мата не способен выразить свои мысли. =(
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0
Alex Час назад
ну, ясно же, какой мужик такая и баба
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15k
Вася Час назад
гели.. смазки.... там точно девушка звонила ?
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11k
Александр 2 часа назад
Фигасе современные метросексуалы матерятся! У чувака есть гель для душа и (!) шампунь, а он ещё на свою девушку что-то говорит)))
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1k
pinbalist 2 часа назад
Подростки во дворе меньше матерятся чем взрослый мужик
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12k
gavrosh 3 часа назад
Гель для душа нафига? Одного шампуня достаточно.
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