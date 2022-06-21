Девушка попросила своего мужчину забрать из дома её косметику

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У некоторых представительниц прекрасного пола уходит огромное количество времени и косметички на поддержание так называемой "естественной красоты". Герою ролика необходимо было забрать из дома определенные косметические средства своей второй половинки, однако найти нужные оказалось не так уж и просто.
Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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