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Сообщество Без кота и жизнь не та 1329 постов • 437 подписчиков подписаться
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Девушка установила камеру, чтобы увидеть, что делает кошка пока она спит

Девушка установила камеру, чтобы увидеть, что делает кошка пока она спит

Автор:
15 июня 2022 13:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Мейн-кун   Юмор   видео   животные   кошка   ночь   прикол   
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Почти каждый владелец домашнего животного сможет рассказать что-нибудь удивительное, забавное и умиляющее о своём питомце. Героиня этого ролика не стала исключением. Девушка разместила в спальне камеру, чтобы увидеть, что делает её кошка пока она спит. Видео с отрывком активной ночной жизни кошки хозяйка поделилась в сети.
Как проходит ночь среднестатистического человека, который живёт с кошкой и не закрывает дверь в спальную комнату.

Источник:

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Метки: Мейн-кун   Юмор   видео   животные   кошка   ночь   прикол   
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17  комментариев
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78k
parallax 2 часа назад
"...и не закрывает дверь в спальную комнату."

Ага, попробуй закрой. Тогда от мявканья с скебания вообще не заснёшь.
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111
sh4rkb4y 19 минут назад
Запихиваешь кота под своё одеяло и спите вместе :)
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15k
Вася Полчаса назад
чо там кошак вытаптывает постоянно
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9k
Izrin Maria 46 минут назад
"Пока она СПИТ?"
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 47 минут назад
Мой кошак уже летел бы в угол...
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6k
Shade116 49 минут назад
Спокойной ночи сказал котэ, запихивая лапу в нос хозяйки))
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21k
Serg2001 52 минуты назад
Ну, ежели с утра на работу не надо, то можно и так "спать"...)
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531
Бухтей 59 минут назад
Красивая кошка, павлиний хвост.
Кормить надо с вечера, чтобы ночью не шарилась.
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1k
Моя Родина - СССР. Час назад
Что делает кошка когда хозяйка спит? Мешает хозяйке спать.
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8k
Женя Час назад
Верим, верим, камера в спальне для наблюдения за кошкой!
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8k
Летучий Мыш Час назад
Кому то нужно денёк не давать спать, и как рукой снимет ночные бодрствования)
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4k
Двестиграмм Час назад
пока она спит? она спит?
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1k
GoInDown 2 часа назад
Мстит за дневные тыгыдыки кожанных.
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4k
Wertos 2 часа назад
Ппц, а не кошка... Мой кот ложится спать куда нибудь и просыпается с моим будильником, дрыхнет всю ночь !
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83k
Павел 2 часа назад
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