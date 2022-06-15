Девушка установила камеру, чтобы увидеть, что делает кошка пока она спит

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Почти каждый владелец домашнего животного сможет рассказать что-нибудь удивительное, забавное и умиляющее о своём питомце. Героиня этого ролика не стала исключением. Девушка разместила в спальне камеру, чтобы увидеть, что делает её кошка пока она спит. Видео с отрывком активной ночной жизни кошки хозяйка поделилась в сети.
Как проходит ночь среднестатистического человека, который живёт с кошкой и не закрывает дверь в спальную комнату.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ага, попробуй закрой. Тогда от мявканья с скебания вообще не заснёшь.
Кормить надо с вечера, чтобы ночью не шарилась.