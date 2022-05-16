Кошка попыталась навязать котят спящей хозяйке

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Установленная в спальне женщины камера наблюдения запечатлела курьезную сцену. Домашняя кошка зашла в комнату и попыталась навязать хозяйке своих котят.
Теперь ты за ними следи!
Кошка подкинула котят своей хозяйке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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