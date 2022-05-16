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Сообщество Без кота и жизнь не та 1287 постов • 432 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Кошка попыталась навязать котят спящей хозяйке

Кошка попыталась навязать котят спящей хозяйке

Автор:
16 мая 2022 09:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   котята   кошка   прикол   
1797
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Установленная в спальне женщины камера наблюдения запечатлела курьезную сцену. Домашняя кошка зашла в комнату и попыталась навязать хозяйке своих котят.

Теперь ты за ними следи!

Кошка подкинула котят своей хозяйке.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   котята   кошка   прикол   
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6  комментариев
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995
Вольдемар 50 минут назад
Вполне возможно что в Кошкиной коробке не так тепло и мягко как на хозяйкиной подушке.. Вот и решила мамаша переехать со всем семейством. Так сказать уличшить жилищные условия)))
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1k
Ольга 48 минут назад
ладно хоть рядом укладывает, моя кошка мне прям под одеяло приносила, под бочок
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9k
Алексей 2 часа назад
5 45 самое время
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156
Валерий Кочетков Алексей 48 минут назад
В это время все кошки только и ждут когда хозяева проснуться и их покормят.
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1k
Victor 2 часа назад
она чо, потом пересматривает как она спала? зачем ей там камера? или там продолжение будет, придет лысый и поиграет с ее киской?
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495
HalloFreeSpace Victor 2 часа назад
Она снимает кошку )))
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