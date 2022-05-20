FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1299 постов • 433 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Кошка использует беговое колесо в качестве аттракциона

Кошка использует беговое колесо в качестве аттракциона

Автор:
20 мая 2022 12:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   беговое колесо   видео   животные   колесо   кошка   прикол   
805
1
1
Кошка по кличке Сильвия, живущая в британском городе Сомерсета, любит побегать в специальном кошачьем колесе, купленном хозяевами. С помощью него кошка не только улучшает свою физическую форму, но и развлекается.
Катаясь в колесе, кошка развлекается сама и веселит хозяев.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Юмор   беговое колесо   видео   животные   колесо   кошка   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Nikita 2 часа назад
Такое ощущение, что колесо раскрутил сам автор видео, пока кошка лежала в нём. .... Сомневаюсь, что кошка, раскрутив колесо бегом, будет ложиться да и времени на это не будет ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Enigma Kuutar 8 минут назад
Космонавт )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Полчаса назад
По-моему, не кошка, а кот. Кошки у хищников делом всегда заняты. По себе знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
сеньор Леонсио Час назад
Жесткое приземление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

924448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 карт, которые помогут понять современное состояние США
20 карт, которые помогут понять современное состояние США
Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
Набирающие популярность в сообществах
Российских школьников посвятили в пионеры
Российских школьников посвятили в пионеры
За какие провинности макаронам по-флотски перекрыли дорогу в советский и российский общепит?
За какие провинности макаронам по-флотски перекрыли дорогу в советский и российский...
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#подборка#интересное#Ватермарк#природа#Разное#фотографии#кошка#смешно
#Юмор#в мире#история#автомобили#забавно#дети#собака#шоу бизнес#дтп#СССР
#животные#интересно#факты#Россия#автомир#люди#кино#кот#милота#Реакция
Откровения тех, кто обслуживает дорогие лайнеры и не менее дорогих владельцев Откровения тех, кто обслуживает дорогие лайнеры и не менее дорогих владельцев Кошка попыталась навязать котят спящей хозяйке Кошка попыталась навязать котят спящей хозяйке Некоторые кошки — настоящие королевы драмы Некоторые кошки — настоящие королевы драмы Домашняя кошка принесла хозяину змею Домашняя кошка принесла хозяину змею Необычный способ разнять котов Необычный способ разнять котов Смышлёная кошка сама себя развлекает Смышлёная кошка сама себя развлекает

На что жалуетесь?

Вернуться