Кошка использует беговое колесо в качестве аттракциона

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Кошка по кличке Сильвия, живущая в британском городе Сомерсета, любит побегать в специальном кошачьем колесе, купленном хозяевами. С помощью него кошка не только улучшает свою физическую форму, но и развлекается.
Катаясь в колесе, кошка развлекается сама и веселит хозяев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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