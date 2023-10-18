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«Хммм, что это за дыра в земле, интересно?»

«Хммм, что это за дыра в земле, интересно?»

Автор:
18 октября 2023 09:20
Сообщество : Строитель
Метки: Видео   дыра   дырка в земле   коммунальщики   люди   мусор   
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Наверное, именно так думали коммунальщики в столице, закидывая канализационные люки строительным мусором.

Из-за этого в домах поблизости произошло аварийное отключение горячей воды.

Источник:

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Метки: Видео   дыра   дырка в земле   коммунальщики   люди   мусор   
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4  комментария
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ruslan d Час назад
Иностранные специалисты ?
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112k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Им начальник дал бабло чтобы мусор вывезли как надо, а они решили эти бабки поделить. А может и бригадир бабло скрысил. Ничего нового.
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Если бы не закидали эти колодцы, то туда могли бы люди упасть и покалечиться или погибнуть!
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Anarasius

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