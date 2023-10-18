«Хммм, что это за дыра в земле, интересно?»

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Наверное, именно так думали коммунальщики в столице, закидывая канализационные люки строительным мусором.
Из-за этого в домах поблизости произошло аварийное отключение горячей воды.
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Метки: Видео дыра дырка в земле коммунальщики люди мусор
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