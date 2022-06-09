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Российские спортсменки случайно сцепились серёжками, поздравляя друг друга

Российские спортсменки случайно сцепились серёжками, поздравляя друг друга

Автор:
09 июня 2022 09:14
Сообщество : Спорт
Метки: Курьезы   Спорт   бегуньи   видео   легкая атлетика   серёжка   спортсменки   
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Легкоатлетки Александра Гуляева и Ольга Родиошкина сцепились серёжками во время объятий после забега на 800 метров. Курьезный момент попал на видео.
Девушки обнялись и поняли, что не могут разойтись. На помощь поспешили сын известного комментатора Дмитрия Губерниева — Михаил и еще одна легкоатлетка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Курьезы   Спорт   бегуньи   видео   легкая атлетика   серёжка   спортсменки   
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