Ответственный рабочий и его маленькие "помощники"

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Считаете, что у вас плохая работа? Данный видеоролик, скорее всего, заставит вас резко изменить свое мнение.
Всё познается в сравнении
Спокойная и непыльная работёнка, говорили они. Хорошо хоть очки для защиты глаз надел... 😬
Источник:
АНТИФИШКИ
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