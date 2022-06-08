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Ответственный рабочий и его маленькие "помощники"

Ответственный рабочий и его маленькие "помощники"

Автор:
08 июня 2022 09:16
Метки: в мире   видео   работа   тараканы   ужас   фиксики   
467
1
1
Считаете, что у вас плохая работа? Данный видеоролик, скорее всего, заставит вас резко изменить свое мнение.

Всё познается в сравнении

Спокойная и непыльная работёнка, говорили они. Хорошо хоть очки для защиты глаз надел... 😬

Источник:

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Метки: в мире   видео   работа   тараканы   ужас   фиксики   
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6  комментариев
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9k
GRuslan 16 минут назад
Не позавидуешь работенке. Если бы уж пришлось, то я бы огнеметом сначала прошёлся, ненавижу тараканов, мерзкие существа.
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201
Карл 19 минут назад
Индия
Чистильщик канализации.

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494
HalloFreeSpace Полчаса назад
А комбез какой-нибудь надеть не судьба ? Любую работу можно сделать комфортной , если вложить денежек и купить себе профессиональный инструмент/экип .
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46k
dima423 Час назад
какие очки для защиты глаз? у него солнечные очки и те на лбу))
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Mr.Adamson

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