Неудачный день сантехника

У работающего сантехником мужчины день явно не задался. Судьба заставила его хлебнуть по полной.
У работающего сантехником мужчины день явно не задался. Судьба заставила его хлебнуть по полной.
АНТИФИШКИ
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Старый сантехник и практикант приходят на аварию. Открывают колодец,а там дерьма под завязку. Старый ныряет туда, через минуту выныривает и говорит: Ключ на 17! Практикант подаёт и он снова ныряет. Через минуту: Ключ на 19. И опять ныряет. Через минуту дерьмо уходит. Он довольный вылезает.
-Учись студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать!