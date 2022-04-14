FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Юмор 14530 постов • 2868 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Неудачный день сантехника

Неудачный день сантехника (1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 14:58
Сообщество : Юмор
Метки: Ватермарк   Юмор   в мире   видео   неудача   прикол   работа   фейл   

У работающего сантехником мужчины день явно не задался. Судьба заставила его хлебнуть по полной.

Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

693802



Другие посты автора
Похожее видео
Девушка переоценила свои возможности
Девушка переоценила свои возможности
10:15:03
Тотальное невезение геймера
Тотальное невезение геймера
15:28:41
Слаженная командная работа
Слаженная командная работа
14:42:55
Недолго мальчики катались
Недолго мальчики катались
14:06:34
С такими помощниками и врагов не надо
С такими помощниками и врагов не надо
15:19:21
Неудачный вечер пьяного паркущика
Неудачный вечер пьяного паркущика
16:03:28
Двойное невезение любителя баскетбола
Двойное невезение любителя баскетбола
14:35:28
Злобный пешеход и мгновенная карма
Злобный пешеход и мгновенная карма
14:40:21
550
1
Предыдущее Следующее

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Ватермарк   Юмор   в мире   видео   неудача   прикол   работа   фейл   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Вася 51 минуту назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
nobody® 12 минут назад
Почему не задался? Он же выполнил работу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Эль Кукуй 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
41k
Франц Лефорт 45 минут назад
Вспомнилось.
Старый сантехник и практикант приходят на аварию. Открывают колодец,а там дерьма под завязку. Старый ныряет туда, через минуту выныривает и говорит: Ключ на 17! Практикант подаёт и он снова ныряет. Через минуту: Ключ на 19. И опять ныряет. Через минуту дерьмо уходит. Он довольный вылезает.
-Учись студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Миха Час назад
интересно, он что не понимал что этим всё и закончится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
402
Олег Квирулянт Миха 42 минуты назад
Тилигент, в очёчках.. может первый раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Alex Час назад
Что-то вода подозрительно коричневая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта
0
47
Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта
Встреча с финальным боссом на уровне
0
50
Встреча с финальным боссом на уровне
Игра для самых терпеливых и внимательных
3
21
Игра для самых терпеливых и внимательных
Неудачный опыт знакомства с девушкой в Бразилии
0
25
Неудачный опыт знакомства с девушкой в Бразилии
Девушка перепутала стопку с солью и текилой
0
21
Девушка перепутала стопку с солью и текилой
Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня
0
87
Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня
Очень меткий футболист
0
10
Очень меткий футболист
Мама-трактор вывела своих детёнышей на прогулку
0
11
Мама-трактор вывела своих детёнышей на прогулку
Бабушка мешает спать соседям в шесть утра
0
32
Бабушка мешает спать соседям в шесть утра
По бокальчику и хватит
0
40
По бокальчику и хватит
Популярное в сообществах
Настоящая ревность: от безумия до уголовочки
1
26
Настоящая ревность: от безумия до уголовочки
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
1
26
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
Набирающие популярность в сообществах
Звезды на красной дорожке: секреты и подробности
0
2
Звезды на красной дорожке: секреты и подробности
Курьер-терминатор всё? Ровер Яндекса переехал в московский музей
0
0
Курьер-терминатор всё? Ровер Яндекса переехал в московский музей
От "пенсионера" к "пионеру": к кому уходят молодые жены наших звезд 50+ (27 фото)
От "пенсионера" к "пионеру": к кому уходят молодые жены наших звезд 50+ (27 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
1
1

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#Ватермарк#подборка#неожиданно#картинки#Разное#комментарии#Жизнь
#Юмор#люди#мир#интересное#забавно#Приколы#США#фейл#коты#Украина
#прикол#интересно#в мире#история#Еда#неудача#фотографии#дети#смешно#знаменитости
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня” Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня” С такими помощниками и врагов не надо С такими помощниками и врагов не надо Слаженная командная работа Слаженная командная работа Тотальное невезение геймера Тотальное невезение геймера Двойное невезение любителя баскетбола Двойное невезение любителя баскетбола Неудачный вечер пьяного паркущика Неудачный вечер пьяного паркущика

На что жалуетесь?

Вернуться