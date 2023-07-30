FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7820 постов • 883 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое «‎землетрясение» в&nbsp;Сиэтле

Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое «‎землетрясение» в Сиэтле

Автор:
30 июля 2023 10:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   землетрясение   знаменитости   певица   тейлор свифт   фанаты   
1196
1
1


Ученые зафиксировали сейсмическую активность магнитудой 2,3.

По словам сейсмолога, нечто подобное происходило в 2011 году на матче местной футбольной команды, когда болельщики радовались победам.


«Я собрала данные с обоих событий и сразу обратила внимание, что это практически один и тот же набор сигналов», — сказала ученая. Она добавила, что разница магнитуд составляет 0,3 балла, однако поклонники Свифт были куда активнее болельщиков.


«Главное отличие заключается в продолжительности тряски, — говорит Каплан-Ауэрбах. — Аплодисменты после тачдауна длятся пару секунд, но в итоге стихают. С концерта Тейлор Свифт я собрала около 10 часов данных. Музыка, динамики, ритм. Вся эта энергия может вонзаться в землю и сотрясать ее».

«Концерт Тейлор в Сиэтле был совершенно незабываемым опытом. Вы буквально могли почувствовать, как земля дрожит у вас под ногами. У меня словно все еще звенит в ушах», — рассказала журналистка.


Сама Свифт отметила активность фанатов в одном из последних постов в соцсетях, поблагодарив зрителей за «все аплодисменты, крики, прыжки, танцы и пение во всю глотку».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   землетрясение   знаменитости   певица   тейлор свифт   фанаты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Роберт Шекли 2 часа назад
Прыжки на самом деле очень опасная штука - они могут даже превратить целую страну в руины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
613
Никита 3 минуты назад
Хоть я и меломан, но почему-то у меня в коллекции нет ни одной песни Тейлор Свифт.
Не цепляет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Losterdin 5 минут назад
херота какая то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
439
thrashbox 2 часа назад
Даладно, не такая уж она и толстая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

381634



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#новости#Прикол#интересное#интересно#деньги#драка#пассажиры
#животные#СССР#забавно#сарказм#подборка#машина#мигранты#Автовсячина#пляж#Жизнь
#история#в мире#кино#США#Москва#автомобили#автомир#Россия#милота#фильм
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться