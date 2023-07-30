Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое «‎землетрясение» в Сиэтле

Ученые зафиксировали сейсмическую активность магнитудой 2,3.
По словам сейсмолога, нечто подобное происходило в 2011 году на матче местной футбольной команды, когда болельщики радовались победам.
«Я собрала данные с обоих событий и сразу обратила внимание, что это практически один и тот же набор сигналов», — сказала ученая. Она добавила, что разница магнитуд составляет 0,3 балла, однако поклонники Свифт были куда активнее болельщиков.
«Главное отличие заключается в продолжительности тряски, — говорит Каплан-Ауэрбах. — Аплодисменты после тачдауна длятся пару секунд, но в итоге стихают. С концерта Тейлор Свифт я собрала около 10 часов данных. Музыка, динамики, ритм. Вся эта энергия может вонзаться в землю и сотрясать ее».
«Концерт Тейлор в Сиэтле был совершенно незабываемым опытом. Вы буквально могли почувствовать, как земля дрожит у вас под ногами. У меня словно все еще звенит в ушах», — рассказала журналистка.
Сама Свифт отметила активность фанатов в одном из последних постов в соцсетях, поблагодарив зрителей за «все аплодисменты, крики, прыжки, танцы и пение во всю глотку».
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Не цепляет.