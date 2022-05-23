FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6407 постов • 1167 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Кино 
В новом фильме про Чипа и Дейла выяснилось, что мышь Гаечка родила от мухи Вжика

В новом фильме про Чипа и Дейла выяснилось, что мышь Гаечка родила от мухи Вжика

Автор:
23 мая 2022 09:13
Сообщество : Кино
Метки: вжик   видео   гаечка   детство   мультсериалы   мультфильм   фильм   чип и дейл   
14127
1
1
Помните мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь», который выходил в начале девяностых? Несколько дней назад на стриминговом сервисе Disney+ вышел полнометражный фильм, являющийся продолжением мультсериала. В фильме рассказали о том, что случилось с командой маленьких спасателей. Больше всего внимания пользователей сети оказалось привлечено к мышке Гаечке и... мухе Вжику.

Гайка и Вжик. Мир детей 80-х и 90-х больше не будет прежним

Гаечка продолжила работать в мастерской и выбрала своим избранником Вжика. У пары родилось 42 мышемуха, похожих одновременно и на папу, и на маму.

Поклонники оригинального мультсериала находятся в состоянии легкого шока.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: вжик   видео   гаечка   детство   мультсериалы   мультфильм   фильм   чип и дейл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
65  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Демьян 15 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex2g1974 2 часа назад
Скажите,что это все пиз.д.ёж и фэйк! Пожалуйста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
HUBLOT 5 часов назад
Почитайте Максима Бодрого "Особенности межвидового скрещивания в открытом космосе". Там чувак с разными видами спаривался, а забеременела козочка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Zhora 5 часов назад
Ну "Утиные истории" с педиками уже давно есть, так что чему тут удивляться ?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 6 часов назад
После таких новостей мне кажется что ядерная война не такая уж и плохая перспектива для этого мира...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
АБЕЗЬЯН 7 часов назад
Да, ладно это ж из анекдота...
Коротко-
Спорят Чип и Дэйл у палаты с рожающей Гаечкой, кто отец. Нет я, нет я, а Вжик красный в углу сидит. И тут из палаты доносится -бзззззззз....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Bayker 8 часов назад
И вот я снова задаюсь вопросом "Блин, как?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Evgeny K. 9 часов назад
Чтоб я еще раз детям включил новые мультики, да ни за что!!!
тем более старых добрых хватает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Элитный тигр 9 часов назад
Гайка под мухой... Это 3,14здец... Больше других слов нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Santolege Santolege 10 часов назад
Пи**ц. Убили все детские тёплые воспоминания об этом мультсериале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Example 6.2.6 10 часов назад
Сейчас модно переснимать старые киноленты, переосмысливать, перезапускать, строгать приквелы и сиквелы. Спасибо хоть они Чип и Дейла не сделали геями. До чего только руки не доходят людей которые купили авторские права на ту или иную киновселенную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alex9845 11 часов назад
Хорошо что Дейл не родил от Чипа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Roman Doberman 11 часов назад
Эх, накидал бы я сюда Гаечек в разных ипостасях, но модеры забанят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
Andrew Belaks 11 часов назад
Всегда знал, что он её вжикнет) Рад за старину, у него даже голос прорезался - правда это голос негра, ну видимо он из африканских мух ''Цеце''
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Михаил Гривин 13 часов назад
При чем эти 42 мутанта еще и друг от друга отличаются. Капец, там разнообразие мутаций побольше, чем в Дед спейсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
604
Гера 13 часов назад
Видимо Вжик тот еще щекотун!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
kallavere 14 часов назад
Том и Джерри помните? Ну та вот...........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
eutace 14 часов назад
ну и уродцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Михаил Сметанкин 14 часов назад
Немного перегнули, конечно. Такого даже авторы порнопародий себе не позволяли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 14 часов назад
Словосочетание быть «под мухой» заиграло новыми красками. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 14 часов назад
Чип и Дейл, стало быть, педики?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 29 комментариев (из 38)
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

924762



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все дорого, денег минимум: Хаматова разочаровалась в Латвии
Все дорого, денег минимум: Хаматова разочаровалась в Латвии
Эх, Федя: судьба отчаявшегося жизнелюбца Смирнова по ту сторону экрана
Эх, Федя: судьба отчаявшегося жизнелюбца Смирнова по ту сторону экрана
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
«Если заработал деньги в России, можешь их тратить хоть на Марсе»: Андрей Макаревич ответил на критику в свой адрес
«Если заработал деньги в России, можешь их тратить хоть на Марсе»: Андрей Макаревич...
Американцы накинулись на мать, которая утром хотела выпустить ребёнка в сад
Американцы накинулись на мать, которая утром хотела выпустить ребёнка в сад
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально сказано

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#люди#подборка#добро#эмиграция
#фото#прикол#факты#Россия#картинки#познавательно
#Юмор#в мире#Ватермарк#Украина#комментарии#фильм
"Хотела как у Кардашьян, а получилось, как у Кинг-Конга". Чудовищные истории жертв пластической хирургии "Хотела как у Кардашьян, а получилось, как у Кинг-Конга". Чудовищные истории жертв пластической... Как бегают персонажи известных фильмов Как бегают персонажи известных фильмов Кто из актёров скрывается за образами известных персонажей Кто из актёров скрывается за образами известных персонажей Перевоплощение актёра Колина Фаррелла в Пингвина для фильма «Бэтмен» Перевоплощение актёра Колина Фаррелла в Пингвина для фильма «Бэтмен» Готовим блюдо "Рататуй" как в одноименном мультфильме Готовим блюдо "Рататуй" как в одноименном мультфильме Типичное детство в Австралии Типичное детство в Австралии

На что жалуетесь?

Вернуться