В новом фильме про Чипа и Дейла выяснилось, что мышь Гаечка родила от мухи Вжика

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Помните мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь», который выходил в начале девяностых? Несколько дней назад на стриминговом сервисе Disney+ вышел полнометражный фильм, являющийся продолжением мультсериала. В фильме рассказали о том, что случилось с командой маленьких спасателей. Больше всего внимания пользователей сети оказалось привлечено к мышке Гаечке и... мухе Вжику.
Гайка и Вжик. Мир детей 80-х и 90-х больше не будет прежним
Гаечка продолжила работать в мастерской и выбрала своим избранником Вжика. У пары родилось 42 мышемуха, похожих одновременно и на папу, и на маму.
Поклонники оригинального мультсериала находятся в состоянии легкого шока.
Поклонники оригинального мультсериала находятся в состоянии легкого шока.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Коротко-
Спорят Чип и Дэйл у палаты с рожающей Гаечкой, кто отец. Нет я, нет я, а Вжик красный в углу сидит. И тут из палаты доносится -бзззззззз....
тем более старых добрых хватает...