В новом фильме про Чипа и Дейла выяснилось, что мышь Гаечка родила от мухи Вжика

Помните мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь», который выходил в начале девяностых? Несколько дней назад на стриминговом сервисе Disney+ вышел полнометражный фильм, являющийся продолжением мультсериала. В фильме рассказали о том, что случилось с командой маленьких спасателей. Больше всего внимания пользователей сети оказалось привлечено к мышке Гаечке и... мухе Вжику.

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Гайка и Вжик. Мир детей 80-х и 90-х больше не будет прежним Гаечка продолжила работать в мастерской и выбрала своим избранником Вжика. У пары родилось 42 мышемуха, похожих одновременно и на папу, и на маму.



Поклонники оригинального мультсериала находятся в состоянии легкого шока.