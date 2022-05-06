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Как бегают персонажи известных фильмов

Как бегают персонажи известных фильмов

Автор:
06 мая 2022 08:10
Сообщество : Спорт
Метки: Бег   Спорт   видео   знаменитости   кино   прикол   фильм   
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Парень показал, как бегают знаменитые персонажи фильмов и сериалов. Получилось очень похоже.
Шутник очень похоже скопировал бег киноактеров, а также героев фильмов и сериалов.

Источник:

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Метки: Бег   Спорт   видео   знаменитости   кино   прикол   фильм   
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8  комментариев
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14k
Колька Валеркин сын 5 часов назад
Эйс Вентура очень похож
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111
sansarus 2 часа назад
а где беда современных физруков - бег наруто ?
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15k
Габит Калыков 3 часа назад
А что, бег разных людей чем-то кардинально отличается друг от друга?!
Могу понять, если некоторые бегают по принципу "раз-два-три-четыре".
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218
Павел Кузнецов 4 часа назад
Нет Роберта Патрика (терминатор Т-1000). По-моему, это был бы самый известный бег в голливудских фильмах.
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479
Nevad Black 5 часов назад
все очень похожи
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11k
Cornho 5 часов назад
Бин похож.
Остальных не знаю.
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58
skazz Cornho 4 часа назад
И Джима Керри?
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