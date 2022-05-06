Как бегают персонажи известных фильмов

2089
1
1
Парень показал, как бегают знаменитые персонажи фильмов и сериалов. Получилось очень похоже.
Шутник очень похоже скопировал бег киноактеров, а также героев фильмов и сериалов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Брат 2. Не вошедший фрагмент
- Перевоплощение актёра Колина Фаррелла в Пингвина для фильма «Бэтмен»
- Тренировка кота на беговой дорожке
- Совместить несовместимое: шутник скрестил сцены двух известных фильмов
- Если бы Данила Багров попал в мир игры Cyberpunk 2077
Новости партнёров
Могу понять, если некоторые бегают по принципу "раз-два-три-четыре".