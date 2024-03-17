Животное, о котором мало кто знает — капский долгоног

Это необычный грызун с юга Африки, напоминающий гибрид кенгуру, зайца и бурундука.
Проживает зверек в Австралии. Интересно то, что долгоног прекрасно чувствует себя под землей. Его крохотные передние лапки оснащены острыми когтями для рытья, а задние - длинные, прыгучие и имеют уплотнение наподобие копыт. Также, ушная раковина перекрыта перегородками, которые препятствуют попаданию песка.
Под землей животное находит себе пропитание в виде насекомых и корешков, обустраивает гнездо для ночлега. Селятся долгоноги всегда колониями, строят множество подземных ходов таким образом отхватывая огромные территории. Частенько они захватывают огромные площади посевов, за что их не жалуют местные фермеры.
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Переселился?