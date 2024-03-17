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Животное, о котором мало кто знает — капский долгоног

Животное, о котором мало кто знает — капский долгоног

Автор:
17 марта 2024 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   интересно   капский долгоног   милота   природа   
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Это необычный грызун с юга Африки, напоминающий гибрид кенгуру, зайца и бурундука.

Проживает зверек в Австралии. Интересно то, что долгоног прекрасно чувствует себя под землей. Его крохотные передние лапки оснащены острыми когтями для рытья, а задние - длинные, прыгучие и имеют уплотнение наподобие копыт. Также, ушная раковина перекрыта перегородками, которые препятствуют попаданию песка.


Под землей животное находит себе пропитание в виде насекомых и корешков, обустраивает гнездо для ночлега. Селятся долгоноги всегда колониями, строят множество подземных ходов таким образом отхватывая огромные территории. Частенько они захватывают огромные площади посевов, за что их не жалуют местные фермеры.


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Метки: Видео   в мире   животные   интересно   капский долгоног   милота   природа   
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3  комментария
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5k
A 17 минут назад
Да знаем мы про него всё
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3k
Роман Минуту назад
"Это необычный грызун с юга Африки" "Проживает зверек в Австралии. "
Переселился?
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44k
Карандаш Полчаса назад
Как интересно теперь изменилась жизнь тех людей, которые узнали о существовании капского долгонога? До этого "мало кто знал". Не, ну реально стало интересно.
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