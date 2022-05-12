Лови: как солдат лестницу с вертолёта бросал

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Раздолбайство - явление интернациональное. Военнослужащий решил сбросить лестницу с вертолёта, но не учёл одну маленькую деталь.
Хотели лестницу? Вот вам лестница!
Источник:
АНТИФИШКИ
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вот он и сбросил, какие претензии!
Тогда норм...
Надо так: "как солдат лестницу с вертолёта про-е-бал"
-Джимми, спускайся ниже!
-Джон, цепляйся за мою ногу! Ты сможешь!
Сами исполняйте:)