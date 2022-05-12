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Лови: как солдат лестницу с вертолёта бросал

Лови: как солдат лестницу с вертолёта бросал

Автор:
12 мая 2022 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   вертолёт   видео   лесенка   лестница   прикол   фейл   
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Раздолбайство - явление интернациональное. Военнослужащий решил сбросить лестницу с вертолёта, но не учёл одну маленькую деталь.
Хотели лестницу? Вот вам лестница!

Источник:

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Метки: Юмор   в мире   вертолёт   видео   лесенка   лестница   прикол   фейл   
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35  комментариев
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1k
thor2006 4 часа назад
снизу же просили - сбрось лестницу.
вот он и сбросил, какие претензии!
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3k
Parus59 Полчаса назад
Да, ладно, как-будто с вами ничего подобного не случалось))).
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11k
Василий Сургайло 42 минуты назад
Я думал вверх бросит))) В лопасти)
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2k
vasilykopkov 59 минут назад
Похоже это женщина.
Тогда норм...
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6k
evenSeven 2 часа назад
"Закинул старик в синее море невод, и остался, как дурак, без невода" (с)
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32k
a.fey 2 часа назад
Есть любители так же якоря бросать.
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11k
Graf_Dracula 2 часа назад
После просмотра сражу пришли в голову слова покойного Задорнова.
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30k
Fat Lynx 3 часа назад
Заголовок в корне не верен!
Надо так: "как солдат лестницу с вертолёта про-е-бал"
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83
skazz 3 часа назад
-Бобби, у нас проблема!
-Джимми, спускайся ниже!
-Джон, цепляйся за мою ногу! Ты сможешь!
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6k
Григорий Бабкин 4 часа назад
Был случай, мужик на резиновом тросе так спрыгнул.
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65
eutace 4 часа назад
по фигуре на бабу похожа.... ну тупые! ))
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1k
Hornet 4 часа назад
... Чего молчишь? Не поймал, что ли?...
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18k
Александр 4 часа назад
Краткая зарисовка, о том как США помогает Украине.
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17k
Dr.CrAzY 4 часа назад
упс... )))
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6k
Tim_G 4 часа назад
хорошо хоть сам пристегнуться не забыл...
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3k
Frank Borman 4 часа назад
Ну сбросил же. В чем проблема?
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7k
Фobosgrunt 5 часов назад
Надо стремянку было сбрасывать. С той, что сбросили неудобно работать в условиях пустыни
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15k
seller-k 5 часов назад
Лестница в небо
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6k
Mowgley 6 часов назад
Билл, у нас есть еще лестница?
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15k
Сергей 6 часов назад
Упс, Джон полетели за новой.
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