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76-летняя монашка остановила двух воров, пытавшихся украсть медные водосточные трубы с крыши здания христианского общественного центра — она убрала лестницу, по которой те забирались.
Самое смешное в этой истории, что в центре нет медных труб, так как они были украдены много лет назад и заменены алюминиевыми. При этом сердобольная бабуля говорит, что каждый день молится за невезучих грабителей
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