FISHKINET
Сообщество Юмор 18099 постов • 3640 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Монашка остановила двух воров

Монашка остановила двух воров

Автор:
17 декабря 2023 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   в мире   воры   забавно   лестница   монашка   трубы   
1365
1
1

76-летняя монашка остановила двух воров, пытавшихся украсть медные водосточные трубы с крыши здания христианского общественного центра — она убрала лестницу, по которой те забирались.

Самое смешное в этой истории, что в центре нет медных труб, так как они были украдены много лет назад и заменены алюминиевыми. При этом сердобольная бабуля говорит, что каждый день молится за невезучих грабителей

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   в мире   воры   забавно   лестница   монашка   трубы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов Час назад
Бохато живут, типа, алюминиевые трубы не стоят внимания! Заелись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андерсен 18 минут назад
Стало быть огонь и вода у воришек уже есть, не хватало только медных труб. Но не срослось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Харон 2 часа назад
Сама чуть лестницей не убилась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

388784



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий
Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий
Атмосфера советского Нового года
Атмосфера советского Нового года
Набирающие популярность в сообществах
Product placement "Аэрофлота" в "Кавказской пленнице"
Product placement "Аэрофлота" в "Кавказской пленнице"
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#машина#Россия#СССР#фильм#забавно#авто аварии#полиция
#животные#интересно#люди#Прикол#интересное#снег#аварии#зима#Автовсячина#ученые
#Юмор#кино#автомир#история#милота#подборка#ДТП#факты#собака#Еда
Бодрое пробуждение чудаковатого изобретателя Бодрое пробуждение чудаковатого изобретателя Мужчина показал, как решил проблему чрезмерной активности сына перед сном Мужчина показал, как решил проблему чрезмерной активности сына перед сном Правдивая история про Лёху Правдивая история про Лёху У вас крыша убежала У вас крыша убежала Пёс примерил маску жуткой монахини Пёс примерил маску жуткой монахини

На что жалуетесь?

Вернуться