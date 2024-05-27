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Жёсткая посадка вертолёта в Индии

Жёсткая посадка вертолёта в Индии

Автор:
27 мая 2024 15:00
Метки: Видео   Индия   в мире   вертолёт   инцидент   повезло   
2353
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1

Техническая неисправность вертолета Agusta A119 в Индии чуть не привела к трагедии. После такого везения можно спеть и даже сплясать.

Везение и мастерство пилота.

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Метки: Видео   Индия   в мире   вертолёт   инцидент   повезло   
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13  комментариев
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22k
КВТИУ-80 Час назад
Смотрел с напрягом, ны финише отпустило. Пилот - молодец.
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1k
Дмитрий 14 минут назад
Боролся до последнего. Профи!
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2k
max 19 минут назад
Это всего лишь танец.
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40k
russger 20 минут назад
Я в ГТА примерно так же приземляюсь
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1k
muhandes 21 минуту назад
Так а что хотели то, у него винт стоит на месте и не вращается! Как вообще в воздухе держался то?
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10k
Роман Полчаса назад
Красавчик!
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3k
Роман Полчаса назад
вроде даже верт не в утиль.
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94
pilot52 48 минут назад
Легко отделались и высота была небольшой.
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35k
Юр21 48 минут назад
Пилот зараза, перед посадкой не сплясал - и вот!
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10k
Andrey Jigan 48 минут назад
Пилоту моё УВАЖЕНИЕ
и аплодисменты
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4k
vfrcbvec Час назад
Летчик ас-удержал !
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3718 постов (3673 в горячем)

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