Жёсткая посадка вертолёта в Индии

2353
1
1
Техническая неисправность вертолета Agusta A119 в Индии чуть не привела к трагедии. После такого везения можно спеть и даже сплясать.
Везение и мастерство пилота.
Источник:
Ссылки по теме:
- В США потерпел крушение военный вертолёт: момент падения попал на видео
- На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8
- При крушении вертолёта в Броварах погибло руководство МВД Украины
- Вертолёт рухнул на автодорогу в Мадриде
- Появилось видео жёсткой посадки вертолёта в Кемеровской области
Новости партнёров
реклама