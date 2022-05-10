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Правило номер один за рулём: всегда следи за дорогой

Правило номер один за рулём: всегда следи за дорогой

Автор:
10 мая 2022 14:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   автобус   видео   мопед   фанаты   футбол   
10668
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Темпераментный итальянец выбрал не самое лучшее время, чтобы высказать всё болельщикам конкурирующей футбольной команды.


Водитель мопеда на перекрестке, поравнявшись с автобусом, в котором ехали с матча фанаты, разразился такой бранью, что просто не заметил остальных участников дорожного движения.

 

Эпичному фэйлу радовался весь автобус.

Источник:

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Метки: Юмор   автобус   видео   мопед   фанаты   футбол   
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24  комментария
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3k
Frank Borman 19 часов назад
Макаронники, они очень горячие люди, особенно если дело касается футбола. Своих фанатов они называют тифози - от слова тиф.
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5k
Feldkurat_Katc 3 часа назад
Что снято ноги?
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32k
a.fey 4 часа назад
Оператор - гамно!
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122
Johnny Espoleto 6 часов назад
Найк, перелогинься.
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505
Александр 10 часов назад
весёлый у них тамада)
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42k
Карандаш 15 часов назад
Всё таки "хруст" это диагноз. Во всех странах.
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482
zininau Карандаш 12 часов назад
Долбоклюй это диагноз. А на хрустах полно адекватных людей ездит.
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8k
Потапыч 17 часов назад
Долбанько)
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938
User1982 17 часов назад
это ж Италия, там у людей эмоции, а потом ПДД
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498
GROMOZEKA 18 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 18 часов назад
вот это аблицовка :)
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Комментарий удален
−9
17k
RDen 18 часов назад
дебил заднеприводный 1 + толпа баранов в автобусе
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6k
Роман 19 часов назад
Весело у них там ))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
6k
Tim_G 19 часов назад
штанга!
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90k
sapér Vodička 19 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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34k
Нанук Паналык 20 часов назад
Весело у них там!
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