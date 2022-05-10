Правило номер один за рулём: всегда следи за дорогой

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Темпераментный итальянец выбрал не самое лучшее время, чтобы высказать всё болельщикам конкурирующей футбольной команды.
Водитель мопеда на перекрестке, поравнявшись с автобусом, в котором ехали с матча фанаты, разразился такой бранью, что просто не заметил остальных участников дорожного движения.
Эпичному фэйлу радовался весь автобус.
Источник:
АНТИФИШКИ
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