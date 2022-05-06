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Позитив дня: военный оркестр сыграл для пожилого мужчины и детей

Позитив дня: военный оркестр сыграл для пожилого мужчины и детей

Автор:
06 мая 2022 14:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Ватермарк   видео   добро   оркестр   поздравление   позитив   праздник   

Духовой оркестр поздравил пожилого мужчину, исполнив военно-патриотическую песню. Однако на этом добрые дела не закончились. Музыканты также сыграли для благодарных юных зрителей.

Krasava

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Метки: Ватермарк   видео   добро   оркестр   поздравление   позитив   праздник   
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7  комментариев
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13k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Видео не новое, но это тот случай, когда хочется что бы его баянили почаще...
Оркестр молодцы... Уважили Старость, повеселили детвору...
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480
Мария Коненкова 2 часа назад
Хоть и прошлогодний сюжет, но безусловно милый.
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10k
Дмитрий 2 часа назад
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61
skazz 2 часа назад
Доброты пост, прям за душу взяло)))
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42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Так прекрасно! Хороший военный оркестр! Наш! Российский!!!

Спасибо сыграли для ветерана (войны или-и труда) и для детсадовцев (наше будущее) "пусть бегут неуклюже" сыграли хорошо для отдыха ребятишек.
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10k
Мафусаил 3 часа назад
Душевно так
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