Позитив дня: военный оркестр сыграл для пожилого мужчины и детей

Духовой оркестр поздравил пожилого мужчину, исполнив военно-патриотическую песню. Однако на этом добрые дела не закончились. Музыканты также сыграли для благодарных юных зрителей.
Духовой оркестр поздравил пожилого мужчину, исполнив военно-патриотическую песню. Однако на этом добрые дела не закончились. Музыканты также сыграли для благодарных юных зрителей.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
На что жалуетесь?
Оркестр молодцы... Уважили Старость, повеселили детвору...
Спасибо сыграли для ветерана (войны или-и труда) и для детсадовцев (наше будущее) "пусть бегут неуклюже" сыграли хорошо для отдыха ребятишек.
но это простительно изза спонтанности.
зато трубачи здорово.
даже шарм придало.