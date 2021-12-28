Николай Дроздов поздравляет с Новым 2022 годом!

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Cоветский и российский телеведущий, ученый-зоолог и профессор Николай Николаевич Дроздов поздравил своих зрителей и подписчиков с наступающим Новым годом.
Знакомый каждому голос, который поднимает настроение и возвращает в детство.
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