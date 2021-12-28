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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5397 постов • 703 подписчика подписаться
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Николай Дроздов поздравляет с Новым 2022 годом!

Николай Дроздов поздравляет с Новым 2022 годом! (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 12:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николай Дроздов   видео   добро   новый год   поздравление   праздник   
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Cоветский и российский телеведущий, ученый-зоолог и профессор Николай Николаевич Дроздов поздравил своих зрителей и подписчиков с наступающим Новым годом.
Знакомый каждому голос, который поднимает настроение и возвращает в детство.

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Метки: Николай Дроздов   видео   добро   новый год   поздравление   праздник   
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6  комментариев
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
дай бог ему здоровья!
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21k
Ego sum qui sum Полчаса назад
если бы он поздравлял народ с НГ в 12 часов, а не эта резиновая рожа, праздник был бы лучше
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4k
Димыч Полчаса назад
Дай Бог ему здоровья. Вырос на его передачах и имел счастье лично пообщаться.
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3k
Григорий Бабкин Час назад
Вот кому от души долгих лет жизни и здоровья.
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
Человек, на которого всегда приятно смотреть и которого приятно слушать. Здоровья Вам, Николай Николаевич!
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15k
Мария Коненкова 2 часа назад
Тьфу ты, напугали, листаю ленту, выпадает фото крупно, сразу мысль:"Умер?!" - потом только заголовок прочитался, отлегло.
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