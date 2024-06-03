FISHKINET
Сообщество Еда 1899 постов • 583 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Необычный вендинговый автомат с конфетами

Необычный вендинговый автомат с конфетами

Автор:
03 июня 2024 07:50
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   в мире   вендинговый автомат   интересно   конфеты   креатив   
951
1
1

Вендинговый автомат, в котором вкусы конфет и их пропорции выбираете вы сами. Вы можете выставить нужное количество по цветам и автомат выдаст их.

На что только не идут компании ради пиара своей продукции. Но, к счастью многих покупателей, это не всегда безумные маркетинговые решения и коллаборации. Некоторые из них очень даже хороши. И этот вендинговый автомат с конфетами— яркий тому пример.

С помощью него вы сможете создать вкусняшку на любой вкус, ведь пропорции и конфеты выбираете вы сами. Хотите конфеты только со вкусом манго или ягод? Пожалуйста! Единственный минус — все очень вкусно и остановится порой бывает крайне тяжело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Видео   Еда   в мире   вендинговый автомат   интересно   конфеты   креатив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3685 постов (3654 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

668175



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Предсказуемый бой мужчины и двух девушек
Предсказуемый бой мужчины и двух девушек
Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора
Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Загадка радиоактивных чернобыльских кабанов разгадана
Загадка радиоактивных чернобыльских кабанов разгадана
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#находка#кот#семья#животные#девушки#Москва#собака
#в мире#СССР#Юмор#кино#факты#дети#интересно#конфликт#убийство#Реакция
#люди#удивительно#новости#США#полиция#Еда#креатив#фильм#криминал#Прикол
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне 16 заморских продуктов питания, которые поражают своим видом и составом 16 заморских продуктов питания, которые поражают своим видом и составом Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции Как японцы готовят десерт моти Как японцы готовят десерт моти Полный процесс производства лапши быстрого приготовления Полный процесс производства лапши быстрого приготовления 11 самых больших блюд мира 11 самых больших блюд мира

На что жалуетесь?

Вернуться