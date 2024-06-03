Необычный вендинговый автомат с конфетами

На что только не идут компании ради пиара своей продукции. Но, к счастью многих покупателей, это не всегда безумные маркетинговые решения и коллаборации. Некоторые из них очень даже хороши. И этот вендинговый автомат с конфетами— яркий тому пример.

С помощью него вы сможете создать вкусняшку на любой вкус, ведь пропорции и конфеты выбираете вы сами. Хотите конфеты только со вкусом манго или ягод? Пожалуйста! Единственный минус — все очень вкусно и остановится порой бывает крайне тяжело.