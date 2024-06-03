Необычный вендинговый автомат с конфетами

Вендинговый автомат, в котором вкусы конфет и их пропорции выбираете вы сами. Вы можете выставить нужное количество по цветам и автомат выдаст их.
На что только не идут компании ради пиара своей продукции. Но, к счастью многих покупателей, это не всегда безумные маркетинговые решения и коллаборации. Некоторые из них очень даже хороши. И этот вендинговый автомат с конфетами— яркий тому пример.
С помощью него вы сможете создать вкусняшку на любой вкус, ведь пропорции и конфеты выбираете вы сами. Хотите конфеты только со вкусом манго или ягод? Пожалуйста! Единственный минус — все очень вкусно и остановится порой бывает крайне тяжело.
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