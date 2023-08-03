Ушлый и очень странный воришка пытался залезть в квартиру

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Вор пытался залезть в квартиру на улице 800-летия Москвы под бдительным прицелом видеокамеры и дружный хохот стражей порядка. Признался потом, что уже не первый раз так делает - и не первый раз попадается.
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У меня сын так лез на балкон второго этажа, когда дверь захлопнул, а ключи дома забыл.