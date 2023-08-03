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Ушлый и очень странный воришка пытался залезть в квартиру

Ушлый и очень странный воришка пытался залезть в квартиру

Автор:
03 августа 2023 12:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   вор   люди   мужчина   неудача   
1886
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Вор пытался залезть в квартиру на улице 800-летия Москвы под бдительным прицелом видеокамеры и дружный хохот стражей порядка. Признался потом, что уже не первый раз так делает - и не первый раз попадается.

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Метки: Видео   Москва   вор   люди   мужчина   неудача   
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2  комментария
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74k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А почему сразу вор? Может мужик ключи потерял?
У меня сын так лез на балкон второго этажа, когда дверь захлопнул, а ключи дома забыл.
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14k
Artem Час назад
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