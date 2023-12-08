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Добрая история из Москвы, где мальчик решил заработать деньги на подарок маме не самым обычным способом. Его старания были оценены.
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Наверное, у тебя ничего хорошего в жизни не происходит, все комменты у тебя злые. Жалко тебя.
Пацан, конечно, молодец. Но что для автора самый обычный способ заработка остаётся загадкой.
Но мандариновые духи, Молекула стоят сильно дороже 5к к сожалению.
В общем Фишки иной раз действительно сайт хорошего настроения