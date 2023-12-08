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Настоящий мужчина

Настоящий мужчина

Автор:
08 декабря 2023 09:07
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   добро   заработок   мальчик   новый год   поступок   работа   
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Добрая история из Москвы, где мальчик решил заработать деньги на подарок маме не самым обычным способом. Его старания были оценены.

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Метки: Видео   добро   заработок   мальчик   новый год   поступок   работа   
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17  комментариев
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38k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Блин... Вот честно, хочется верить в чистые чувства и поступки этого пацана! Он даже извинился, что случайно насторожил людей ))) С Новым Годом тебя, пацан! ))
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5k
Serj81 4 минуты назад
Лицо че то знакомое у мужика, не блогер ли случайно? В телеге есть канал, там один в один мужик, английскому учит, точно он! Если ради хайпа - спорный поступок, мог бы не светить лицом в камеру, если действительно от души, дал пятак да пошел спокойно, без всего этого.
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0
OL 8 минут назад
Теперь этот пацан будет думать что мыть машины это прибыльное дело и учиться не разным наукам не обязательно. Пацан не выглядит голодным. Помочь можно было и более нуждающимся. Согласен с предыдущими, видео ради хайпа. Доброе дело ПРОДАНО за 5000.
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3k
lekha-fil 16 минут назад
старЕния!!!! Карл!!!
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62k
pynh Полчаса назад
Ну круто. Круто снимать такие видосики, выкладывать в интернеты и хайповать. Добрые дела любят тишину. А это блогеры-жопотрахи.
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929
yura stenokardin Полчаса назад
Не самым обычным способом? Да в "святые 90-е" так зарабатывало большинство пацанов. Не просто фары протирали, а полная мойка.
Пацан, конечно, молодец. Но что для автора самый обычный способ заработка остаётся загадкой.
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6k
pinbalist Полчаса назад
Вспомнилось своё детство. Мойкой машин около рынка зарабатывали. Кирпичи с разваленных\разбираемых (привет "святым" 90ым) зданий оббивали от раствора и продавали. Тёткам-продавцам на том же рынке сумки челночные таскать помогали. А парнишка (надеюсь что не обманывает и реально на подарки) - молодец, однозначно.
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30k
Aqueronte 39 минут назад
Знаю я этого мужика, английский в инсте ведет, мегапозитивный и нифига не бедный.
Но мандариновые духи, Молекула стоят сильно дороже 5к к сожалению.
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17k
Majul Час назад
Молодец мальчонка! Красавец. И снимающие молодцы, все верно сделали!
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4k
Еркен Час назад
Сам мальчик одет "прилично", ну если правда на подарок собирает, то это хорошо.
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166
ruslan d Час назад
Надеюсь он не в чудеса поверит , а в то что надо учиться и работать
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Минутка добра. Ребята тоже молодцы. Для них пятёра один поход в магазин, а пацан стал ближе к исполнению мечты. Всем приятно.
В общем Фишки иной раз действительно сайт хорошего настроения
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