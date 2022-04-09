Девушка спасла котенка из ливневой канализации

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Чтобы спасти котенка, действия этой прекрасной девушки заслуживают высокой похвалы!
Она походу не смотрела фильм "Оно".
Источник:
АНТИФИШКИ
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