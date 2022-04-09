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Девушка спасла котенка из ливневой канализации

Девушка спасла котенка из ливневой канализации (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2022 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   видео   котенок   отвага   поступок   спасение   
825
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Чтобы спасти котенка, действия этой прекрасной девушки заслуживают высокой похвалы!

Она походу  не смотрела фильм "Оно".

Источник:

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Метки: Девушка   видео   котенок   отвага   поступок   спасение   
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2  комментария
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22k
Влад 48 минут назад
Молодец, умница. Хорошо что не пришлось из-за нее разбирать ливневку. Это кошка, обычная достаточно взрослая кошка. Что мешало просто сунуть туда любую доску, палку или тряпку чтобы она сама вылезла? Слабоумие и отвага. Иногда нужно спасать, а иногда думать.
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Orange Zero Полчаса назад
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