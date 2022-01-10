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Неравнодушный мужчина отговорил девушку прыгать с балкона

Неравнодушный мужчина отговорил девушку прыгать с балкона (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 09:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Россия   видео   добро   люди   пермь   спасение   
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В Перми возвращавшийся поздно ночью домой мужчина увидел плачущую девушку на балконе одного из домов. Пермяк начал разговаривать с незнакомкой, после чего выломал дверь в подъезде и поднялся к ней на лифте.
Уроженец Азербайджана Кенан Укалаев проживает в Перми с 2007 года. Он рассказал сетевому изданию 59.ru подробности.

"Было около двух часов ночи. Я с братом шел около этого дома. Мы увидели, что на балконе на 16-м этаже сидит девушка. Я начал разговаривать с ней. Видео на телефон снял мой брат. На улице рядом никого не было. Никто не открывал подъезд. Мы думали, что уже никак не поможем ей. Потом я сломал дверь в подъезд и на лифте поехал к ней на этаж. Она меня увидела и заплакала. Она со мной пошла, сказала, что через дорогу живет, сама решила идти домой. А я забыл даже имя ее спросить."

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Метки: Девушка   Россия   видео   добро   люди   пермь   спасение   
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флоМастер 42 минуты назад
Почему в статье не указана национальность мужика-спасителя??? Ведь есть люди среди всех народов, которые могут оказать помощь, а не быдлячить и проходить мимо. Молодец мужик.
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Mr.Adamson

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