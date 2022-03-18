В Нижегородской области пожарные спасли надышавшегося дымом котёнка

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Во время пожара в жилом доме в Богородске котёнок надышался продуктами горения и потерял сознание. Котёнка вынесли на воздух, провели реанимационные мероприятия и дали подышать воздухом.
Осталось 8 жизней
Котёнка обнаружили спасатели, когда проверяли соседние квартиры. Мужчины не бросили животное в беде и помогли ему прийти в себя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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