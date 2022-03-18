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Сообщество Животные 11785 постов • 1301 подписчик подписаться
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В Нижегородской области пожарные спасли надышавшегося дымом котёнка

В Нижегородской области пожарные спасли надышавшегося дымом котёнка (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Богородск   видео   животные   коты   котёнок   пожар   спасение   
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Во время пожара в жилом доме в Богородске котёнок надышался продуктами горения и потерял сознание. Котёнка вынесли на воздух, провели реанимационные мероприятия и дали подышать воздухом.

Осталось 8 жизней

Котёнка обнаружили спасатели, когда проверяли соседние квартиры. Мужчины не бросили животное в беде и помогли ему прийти в себя.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Богородск   видео   животные   коты   котёнок   пожар   спасение   
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6  комментариев
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7k
Bartello 2 часа назад
Давно уже пора пожарным за спасение кошачьих медаль давать.
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50k
smakido 16 минут назад
Спасена живая душа.
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29k
Slonyash Полчаса назад
Мужики!
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2k
cnob7 48 минут назад
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981
pinbalist 56 минут назад
Котейка, у тебя ещё 8 жизней осталось. Подари этим парням по одной, пусть у них в запасе будет.
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39k
Alex 2 часа назад
Герои!
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