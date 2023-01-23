Парикмахер побрился налысо, чтобы поддержать больную раком клиентку

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Девушка обратилась к мастеру с необычной просьбой. Девушка начала терять волосы из-за химиотерапии и попросила сбрить оставшиеся локоны. Мужчина выполнил просьбу, а затем сбрил волосы и себе, чтобы поддержать девушку.
Парикмахер сбрил себе волосы в знак солидарности. Трогательные кадры были запечатлены камерой наблюдения.
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