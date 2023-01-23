FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 763 поста • 228 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь
Парикмахер побрился налысо, чтобы поддержать больную раком клиентку

Парикмахер побрился налысо, чтобы поддержать больную раком клиентку

Автор:
23 января 2023 08:32
Сообщество : Жизнь
Метки: Девушка   видео   добро   парикмахер   поодержка   поступок   рак   солидарность   
1076
1
1
Девушка обратилась к мастеру с необычной просьбой. Девушка начала терять волосы из-за химиотерапии и попросила сбрить оставшиеся локоны. Мужчина выполнил просьбу, а затем сбрил волосы и себе, чтобы поддержать девушку.
Парикмахер сбрил себе волосы в знак солидарности. Трогательные кадры были запечатлены камерой наблюдения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Девушка   видео   добро   парикмахер   поодержка   поступок   рак   солидарность   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Graf_Dracula 54 минуты назад
Даже такой маленький поступок может приносить огромный результат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vladimir Lysikov 5 минут назад
Года три назад начал лысеть. Ещё год ходил, не решался сбрить остатки, хоть всю жизнь носил прическу "под ноль". Отлично понимаю переживания девушки, для них волосы 50% внешности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
shimpansky 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
decam 49 минут назад
У моей жены после химии, через 2 недели, за один час умерли все волосы. Вот буквально только что были нормальные и за час превратились в жесткую проволочную паклю. Еле сбрил ей волосы машинкой. Солидарность проявить не смог, сам лысый как колено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

594730



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 января
15 содержательных и занимательных фотографий обо всём на свете
15 содержательных и занимательных фотографий обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
Как умный робот мог бы захватить мир
Как умный робот мог бы захватить мир
Куда уплывают яхты олигархов
Куда уплывают яхты олигархов
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Фотографии#животные#страна#фильм#Россия
#СССР#факты#кино#картинки#Приколы#комментарии#съемка
#люди#Юмор#интересно#подборка#в мире#Жизнь
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил Рабочие спасли пса, упавшего в оросительный канал Рабочие спасли пса, упавшего в оросительный канал Обеденная дойка Обеденная дойка Девушка спасла котенка из ливневой канализации Девушка спасла котенка из ливневой канализации Женщина вернула выпавшего из бассейна пингвина к сородичам Женщина вернула выпавшего из бассейна пингвина к сородичам Солдат провёл бабушку к Вечному огню Солдат провёл бабушку к Вечному огню

На что жалуетесь?

Вернуться