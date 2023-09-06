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Сообщество Без кота и жизнь не та 1716 постов • 479 подписчиков подписаться
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Перейдем к добрым новостям: работники МЧС спасли застрявшего в аттракционе котёнка

Перейдем к добрым новостям: работники МЧС спасли застрявшего в аттракционе котёнка

Автор:
06 сентября 2023 08:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Калининград   Спасение   аттракцион   застряд   котенок   работники МЧС   
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Пушистый комочек уместился в одной из труб американских горок в парке отдыха в Калининграде. Малышу пришлось просидеть там несколько дней, пока самые неравнодушные не вызвали спасателей. Чтобы вытащить котёнка, потребовалось около полутора часов.

Сейчас хвостатый уже обрел новый дом и находится в безопасности.

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Метки: Видео   Калининград   Спасение   аттракцион   застряд   котенок   работники МЧС   
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1  комментарий
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Pioner76 2 часа назад
Доброе дело сделали.
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