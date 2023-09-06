Перейдем к добрым новостям: работники МЧС спасли застрявшего в аттракционе котёнка

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Пушистый комочек уместился в одной из труб американских горок в парке отдыха в Калининграде. Малышу пришлось просидеть там несколько дней, пока самые неравнодушные не вызвали спасателей. Чтобы вытащить котёнка, потребовалось около полутора часов.
Сейчас хвостатый уже обрел новый дом и находится в безопасности.
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