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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 437 постов • 25 подписчиков подписаться
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Женщину по горло засосало в болоте на озере Смолино

Женщину по горло засосало в болоте на озере Смолино

Автор:
18 июля 2023 11:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   болото   женщина   лодка   озеро Смолино   поступок   спасение   челябинск   
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Сама она выбраться не могла, поэтому пришлось вызывать спасателей.

«Пострадавшую на лодке эвакуировали к берегу, вызвали скорую помощь», – сообщили в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности населения.

Женщину госпитализировали. Спасателей вызвал рыбак, который находился неподалеку от места происшествия. 74-летняя женщина не смогла объяснить, как именно и зачем она оказалась в болоте.


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Метки: Видео   болото   женщина   лодка   озеро Смолино   поступок   спасение   челябинск   
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6  комментариев
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848k
А.Берестенко 48 минут назад
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3k
Lexx 4 минуты назад
В двух метрах от берега, мог бы и сам вытащить. Хорошо спасатели успели, а то могла бы и с головой засосаться.
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18k
RDen 10 минут назад
та бухая...
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92k
sapér Vodička 55 минут назад
Женщину по горло засосало ............................................---Что-то тут не так !!!
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33k
АнтонПолднев 56 минут назад
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