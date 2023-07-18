Женщину по горло засосало в болоте на озере Смолино

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Сама она выбраться не могла, поэтому пришлось вызывать спасателей.
«Пострадавшую на лодке эвакуировали к берегу, вызвали скорую помощь», – сообщили в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности населения.
Женщину госпитализировали. Спасателей вызвал рыбак, который находился неподалеку от места происшествия. 74-летняя женщина не смогла объяснить, как именно и зачем она оказалась в болоте.
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