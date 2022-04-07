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Сообщество Без кота и жизнь не та 1227 постов • 429 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Несколько мгновений из жизни диких кошек, находящихся на грани вымирания

Несколько мгновений из жизни диких кошек, находящихся на грани вымирания (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 11:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Жизнь   видео   животные   интересно   китайская кошка   кошка   
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Фотоловушка запечатлела несколько мгновений из жизни семейства китайской горной кошки, находящейся на грани вымирания. Эти животных находятся в числе пяти самых уязвимых кошачьих мира и насчитывают менее 10 тысяч взрослых половозрелых особей.
Эти очаровательные создания обитают в степных и горных районах северо-западного Китая и на юге Монголии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   видео   животные   интересно   китайская кошка   кошка   
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5  комментариев
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4k
Михаил 43 минуты назад
За котиков всегда плюс
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Денис 10 минут назад
Мой котэ тоже находится по нескольку раз в день на грани вымирания пока ему в тарелку пожрать не положишь. Особенно по утрам.
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6k
grimmsan 17 минут назад
красивые кошаки))))))))
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1k
thor2006 23 минуты назад
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1k
investas 39 минут назад
Лапочки
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