Несколько мгновений из жизни диких кошек, находящихся на грани вымирания

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Фотоловушка запечатлела несколько мгновений из жизни семейства китайской горной кошки, находящейся на грани вымирания. Эти животных находятся в числе пяти самых уязвимых кошачьих мира и насчитывают менее 10 тысяч взрослых половозрелых особей.
Эти очаровательные создания обитают в степных и горных районах северо-западного Китая и на юге Монголии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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