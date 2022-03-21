FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11799 постов • 1301 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Сипухи задали трёпку коварной пустельге

Сипухи задали трёпку коварной пустельге (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 10:55
Сообщество : Животные
Метки: ватермарк   видео   животные   интересно   пустельга   сипуха   
551
1
1
Пустельга залезла в гнездо сипух с целью полакомиться птенцами. Однако заботливые пернатые родители не позволили ей осуществить задуманное.
Сипухи дали отпор проникнувшей к ним в гнездо пустельге.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: ватермарк   видео   животные   интересно   пустельга   сипуха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Ваня 19 минут назад
красавы сипухи!!!
- ну, что мать, еще ввалим этим гопникам?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга Зайцы устроили битву посреди улицы Зайцы устроили битву посреди улицы Спой, птичка, не стыдись Спой, птичка, не стыдись Автомат, помогающий бездомным животным Автомат, помогающий бездомным животным Аквариум с лучшим видом Аквариум с лучшим видом Мир глазами собачьей игрушки Мир глазами собачьей игрушки
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

725996



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жириновский находится в критическом состоянии
0
101
Жириновский находится в критическом состоянии
Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне
1
79
Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне
Набирающие популярность в сообществах
Без права "Голоса": закроют ли популярное шоу из-за санкций?
0
11
Без права "Голоса": закроют ли популярное шоу из-за санкций?
Топ-7 брендов модной одежды, которые могут заменить ушедшие зарубежные компании
0
18
Топ-7 брендов модной одежды, которые могут заменить ушедшие зарубежные компании
Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга
Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#картинки#интересно#страна#факты#позитив#удивительно#магазин
#фото#история#люди#Приколы#космос#в мире#сарказм#интересное
#Россия#животные#фотографии#подборка#СССР#комментарии#сахар#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться
Request: MTA3LjIzLjIxOC40IC0gQ0NCb3QvMy4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvOyBpbmZvQGNvbW1vbmNyYXdsLm9yZykgLSAyMDIyLTAzLTIxIDEzOjE5OjMzIC0gZmlzaGtpLm5ldCAtIHNlcnZlcltIVFRQU10gPSBubyAtIHNlcnZlcltIVFRQX1hfRk9SV0FSREVEX1BST1RPXSA9IGh0dHBzIC0g Time: 0.2747 sec / Memory usage: 6.08 MB / Host: dynamic4 / City: / Geo: 3 -->