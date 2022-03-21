Сипухи задали трёпку коварной пустельге

551
1
1
Пустельга залезла в гнездо сипух с целью полакомиться птенцами. Однако заботливые пернатые родители не позволили ей осуществить задуманное.
Сипухи дали отпор проникнувшей к ним в гнездо пустельге.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Собиратель морских ежей за работой
- Зайцы устроили битву посреди улицы
- Спой, птичка, не стыдись
- Аквариум с лучшим видом
- Ссора влюбленных, бабушка и кошка
31
Понравилось31
Новости партнёров
- ну, что мать, еще ввалим этим гопникам?!!