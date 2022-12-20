В Санкт-Петербурге мигранты толпой избили курьера Ozon

Рассказ от лица причаcтного:

«Друг работает курьером в озоне, сегодня отвозил заказы по Пушкину (Спб), в 14.40 на бул. Льва Толстого 22 открыли эти неадекваты, сразу начали наезжать, что части заказа не хватает (гитара и шампунь). Он при них созвонился с логистом, тот сказал что остальная часть приедет на другой машине (такое бывает).

Эти товарищи не верят и обвиняют курьера в том, что он, якобы, украл часть заказа, после чего вчетвером окружили на лестнице повалили и побили. Полчаса удерживали на лестнице, после хотели затащить к себе в квартиру со словами "ты отсюда никуда не уйдёшь" , его спасло то, что на крик кто-то вызвал полицию. Ор стоял на весь подъезд, из квартиры напротив вышел дед и бабка, просто смотрели и зашли обратно…

На видео уже приехал наряд, остальную часть заказа довез второй курьер.

Всех забрали в отделение, заявление было написано, побои сняты, на счет сломанных очков за 15к, сказали что это уже гражданский иск».