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В Санкт-Петербурге мигранты толпой избили курьера Ozon

В Санкт-Петербурге мигранты толпой избили курьера Ozon

Автор:
20 декабря 2022 16:33
Сообщество : Криминал
Метки: OZON   драка   заказ   заявление   курьер   мигранты   побои   позиция   полиция   пушкино   
1886
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Они посчитали, что в привезённом им заказе не хватает двух позиций и полезли в драку.

Рассказ от лица причаcтного:

«Друг работает курьером в озоне, сегодня отвозил заказы по Пушкину (Спб), в 14.40 на бул. Льва Толстого 22 открыли эти неадекваты, сразу начали наезжать, что части заказа не хватает (гитара и шампунь). Он при них созвонился с логистом, тот сказал что остальная часть приедет на другой машине (такое бывает).

Эти товарищи не верят и обвиняют курьера в том, что он, якобы, украл часть заказа, после чего вчетвером окружили на лестнице повалили и побили. Полчаса удерживали на лестнице, после хотели затащить к себе в квартиру со словами "ты отсюда никуда не уйдёшь" , его спасло то, что на крик кто-то вызвал полицию. Ор стоял на весь подъезд, из квартиры напротив вышел дед и бабка, просто смотрели и зашли обратно…

На видео уже приехал наряд, остальную часть заказа довез второй курьер.

Всех забрали в отделение, заявление было написано, побои сняты, на счет сломанных очков за 15к, сказали что это уже гражданский иск».

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Метки: OZON   драка   заказ   заявление   курьер   мигранты   побои   позиция   полиция   пушкино   
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33  комментария
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3k
Pravda Час назад
Менты как сосунки стоят - ищут титьку помять
Позор нации. Кто в школе недоучился, тот в ментовку шлёпает
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10k
Дмитрий 8 минут назад
Хунья какая-то...
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26
Aleksey 9 минут назад
Помыться сильно хотели
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18k
сергей костюнин 13 минут назад
Почему гитара , почему не дутар ?
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10k
MakDag 15 минут назад
С такой полицией, страшно за своих близких.
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3k
ProstoBoBka 38 минут назад
И это [мат] наша полиция! именно это! Которая должна нас защищать от таких углубеков! Пздц просто товарищи!
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13k
VM Varga 39 минут назад
Гребаное шапито...
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374
Dima Udo 42 минуты назад
Я что то пропустил, теперь Иваны развозят заказы, а Улугбеки принимают?
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10k
Vampire 43 минуты назад
Как-то стыдно за страну. Завидую америкосам - там сначала стреляют, потом спрашивают.
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22k
sanchesS80 45 минут назад
Хорошо хоть полиционеры доехали, не забили на вызов.
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5k
A 46 минут назад
Ничего, сейчас ментам позвонит главный овцетрах и плов дел мастер и обезьянышей отпустят. Проходили уже. Знаем. Продолжаем голосовать за Вову...
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888
Сергей С 46 минут назад
Вонючие черножопы, дикий биомусор
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330
Ivan Shotgun 47 минут назад
Дед с бабкой вышли подумали : бл опять эти гастарбайтеры ссаные насвай не поделили...
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12
RobotTerminator2 54 минуты назад
Просто пипец! Как мы жили и как теперь живут. Как так то? Как чебуреки смогли голову поднять? Где местные жители?
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495
vipilshik 56 минут назад
М-да, это вам не демонстрантов на площади крутить, тут БЛОГЕРЫ! Стоят мямлят мусора.
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26k
Киры4 Час назад
Мигранты бардами стали, вот и переживали за гитару. А шампунь прикрытие.
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396
дмитрий Час назад
силу девать некуда, без барашки кровь кипит
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51k
dima423 Час назад
богато в России народ живет... у каждого доставщика очки по 15к, каждый таджик "известный блогер")
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396
дмитрий dima423 Час назад
линзы разные на каждый глаз делают на заказ +оправа+установка.
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2
Владимир Иванов dima423 43 минуты назад
В феврале проходя комиссию для смены прав окулист выписал очки. Самые простые (правый и левый глаз разные диоптрии) обошлись в 10000.
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4k
Трям Час назад
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August

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