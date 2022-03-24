FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11823 поста • 1301 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Птица унизила любопытного кота

Птица унизила любопытного кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 11:20
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   коты   прикол   птицы   фейл   
1760
1
1
Девушка стала свидетелем забавного инцидента с участием кота. Любопытный хищник приблизился к птицам и, по всей видимости, решил поохотиться. Однако кот не успел осуществить задуманное.

Попадание точно в цель

Проиграно сражение, но не война. Кот ещё отомстит!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   видео   животные   коты   прикол   птицы   фейл   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Рекламщик Час назад
Ты не Чайка, ты -шакал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Михаил Сметанкин 17 секунд назад
Ахаха
Птица обосрала кота
Хахаха ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася 20 минут назад
продолжение

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Иван Кузин 23 минуты назад
- Еще молоко на губах не обсохло!
- Это не молоко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
761
Андрей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 59 минут назад
Жосско оскорбила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Час назад
А вот это обидно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото) Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото) Котики захватили кровать хозяйки Котики захватили кровать хозяйки Кукушки - главные засранцы среди птиц Кукушки - главные засранцы среди птиц Эх, прокачу: пёс донёс котёнка до дома Эх, прокачу: пёс донёс котёнка до дома Кот "сломался" Кот "сломался" К мужчине в гости постоянно приходят чужие домашние коты К мужчине в гости постоянно приходят чужие домашние коты
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

563331



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
0
266
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата
0
253
23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из...
Набирающие популярность в сообществах
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
2
21
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
1
6
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
8
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#факты#дтп#в мире#автомир#аварии#драка#авто аварии
#фото#Ватермарк#интересное#СССР#собака#автомобили#Ynews#дети#Приколы#фейл
#прикол#интересно#люди#подборка#Россия#забавно#Разное#Жизнь#США#кот

На что жалуетесь?

Вернуться