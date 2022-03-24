Птица унизила любопытного кота

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Девушка стала свидетелем забавного инцидента с участием кота. Любопытный хищник приблизился к птицам и, по всей видимости, решил поохотиться. Однако кот не успел осуществить задуманное.
Попадание точно в цель
Проиграно сражение, но не война. Кот ещё отомстит!
Источник:
АНТИФИШКИ
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