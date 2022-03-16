К мужчине в гости постоянно приходят чужие домашние коты

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К мужчине повадились ходить в гости соседские домашние коты. Встречу с одним из любителей халявы автор запечатлел на видео.
Очередной пушистый гость на карнизе за окном. Судя по концовке видео, кот взял это место на карандаш.
Источник:
АНТИФИШКИ
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