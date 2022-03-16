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Сообщество Без кота и жизнь не та 1194 поста • 423 подписчика подписаться
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К мужчине в гости постоянно приходят чужие домашние коты

К мужчине в гости постоянно приходят чужие домашние коты (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 11:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   гость   животные   коты   позитив   прикол   
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К мужчине повадились ходить в гости соседские домашние коты. Встречу с одним из любителей халявы автор запечатлел на видео.
Очередной пушистый гость на карнизе за окном. Судя по концовке видео, кот взял это место на карандаш.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   гость   животные   коты   позитив   прикол   
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8  комментариев
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citrus1 Час назад
Настоящий мужчина как минимум сказал ба брысь как максимум дал пинка чтобы чужие блохастые не лазили по его квартире а это какой то припидореный дровосек
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50k
smakido Минуту назад
У мужчины добрый голос, а животные хорошо это чувствуют.
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Г. Бухарь-Заколдырский Полчаса назад
Дык теперь всё
котейка выбрал дом))
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8k
Hunson Abadeer 41 минуту назад
наглая морда
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2k
Руслан 48 минут назад
Мои не то что к чужим не пойдут, на соседей по даче даже как то с опаской поглядывают ))) Хотя соседи заходят в гости достаточно часто.
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Mr.Adamson

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