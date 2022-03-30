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Хайлайнинг между воздушными шарами — безумие следующего уровня

Хайлайнинг между воздушными шарами — безумие следующего уровня (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 08:40
Сообщество : Спорт
Метки: видео   воздушный шар   канатоходец   хайлайн   хайлайнинг   
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Люди всегда пытаются превзойти друг друга в мире экшн-спорта. 34-летний бразилец Рафаэль Бриди сделал именно это, пройдя на высоте почти две тысячи метров по канату, натянутом между воздушными шарами.

Источник:

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Метки: видео   воздушный шар   канатоходец   хайлайн   хайлайнинг   
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