Хайлайнинг между воздушными шарами — безумие следующего уровня

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Люди всегда пытаются превзойти друг друга в мире экшн-спорта. 34-летний бразилец Рафаэль Бриди сделал именно это, пройдя на высоте почти две тысячи метров по канату, натянутом между воздушными шарами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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