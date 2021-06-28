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Воздушный шар, подаренный на день рождения, улетел вместе с привязанными к нему деньгами

Воздушный шар, подаренный на день рождения, улетел вместе с привязанными к нему деньгами (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 09:10
Метки: Юмор   видео   воздушный шар   подарок   приколы   сюрприз   
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В провинции Пампанга на Филиппинах 65-летняя Аида Буан с волнением принялась распаковывать коробку, привязанную к воздушному шарику. Но стоило только развязать узел, как шар взмыл в небо, и женщине оставалось только с неудовольствием смотреть, как вместе с шариком улетели бумажные деньги.

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Метки: Юмор   видео   воздушный шар   подарок   приколы   сюрприз   
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