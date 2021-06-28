Воздушный шар, подаренный на день рождения, улетел вместе с привязанными к нему деньгами

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В провинции Пампанга на Филиппинах 65-летняя Аида Буан с волнением принялась распаковывать коробку, привязанную к воздушному шарику. Но стоило только развязать узел, как шар взмыл в небо, и женщине оставалось только с неудовольствием смотреть, как вместе с шариком улетели бумажные деньги.
Впрочем, не стоит так уж сильно сочувствовать женщине. Дело в том, что она стала жертвой розыгрыша, задуманного родственниками, и улетевшая в неизвестном направлении наличность была всего лишь фальшивкой.
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