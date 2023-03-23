Пьяная нижегородка устроила дебош в баре и подралась с росгвардейцами

Посетительница одного из нижегородских баров перебрала с алкоголем и устроила перепалку со знакомыми. Утихомирить разошедшуюся не на шутку даму сотрудники заведения не смогли и вызвали на место наряд Росгвардии.



Но и у стражей порядка успокоить дебоширку получилось не очень. Даже несмотря на то, что буйную женщину заковали в наручники, она продолжала вести себя, мягко говоря, несдержанно. Она материла на чём свет стоит росгвардейцев, сопротивлялась задержанию и несколько раз ударила ногой одного из сотрудников.