Пьяная нижегородка устроила дебош в баре и подралась с росгвардейцами

Очень буйная попалась дама.
Посетительница одного из нижегородских баров перебрала с алкоголем и устроила перепалку со знакомыми. Утихомирить разошедшуюся не на шутку даму сотрудники заведения не смогли и вызвали на место наряд Росгвардии.
Но и у стражей порядка успокоить дебоширку получилось не очень. Даже несмотря на то, что буйную женщину заковали в наручники, она продолжала вести себя, мягко говоря, несдержанно. Она материла на чём свет стоит росгвардейцев, сопротивлялась задержанию и несколько раз ударила ногой одного из сотрудников.
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В итоге, женщину всё-таки затолкали в служебную машину и увезли в отдел. К сожалению, дальнейшая судьба дебоширки неизвестна. Но очевидно, что ногами она намахала на уголовную статью.
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