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Пьяная нижегородка устроила дебош в баре и подралась с росгвардейцами

Пьяная нижегородка устроила дебош в баре и подралась с росгвардейцами

Автор:
23 марта 2023 19:08
Сообщество : Криминал
Метки: Нижний Новгород   бар   видео   дебош   женщна   задержание   росгрвардия   
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Очень буйная попалась дама.

Посетительница одного из нижегородских баров перебрала с алкоголем и устроила перепалку со знакомыми. Утихомирить разошедшуюся не на шутку даму сотрудники заведения не смогли и вызвали на место наряд Росгвардии.

Но и у стражей порядка успокоить дебоширку получилось не очень. Даже несмотря на то, что буйную женщину заковали в наручники, она продолжала вести себя, мягко говоря, несдержанно. Она материла на чём свет стоит росгвардейцев, сопротивлялась задержанию и несколько раз ударила ногой одного из сотрудников.

В итоге, женщину всё-таки затолкали в служебную машину и увезли в отдел. К сожалению, дальнейшая судьба дебоширки неизвестна. Но очевидно, что ногами она намахала на уголовную статью.

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Метки: Нижний Новгород   бар   видео   дебош   женщна   задержание   росгрвардия   
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pinbalist Полчаса назад
Протрезвеет - ахереет
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GROMOZEKA 16 минут назад
Вместо тысячи слов

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sumrаknn 16 минут назад
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