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Мужчине надоело слушать дрель соседа и он пробил ему дыру в стене

Мужчине надоело слушать дрель соседа и он пробил ему дыру в стене (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2022 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: дрель   дырка   перфоратор   ремонт   сосед   стена   шум   
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Через неё и общались. Но разговор не задался.

Если ваш сосед начал ремонт - держитесь. Нормально жить вы будете не скоро. Вот в такую ситуацию и попал герой из видоса: он озверел от постоянного визга перфоратора и пробил дыру в стене к соседу. Тот от такого хода обалдел и начал разбираться с этим “терминатором”. Как обычно, всё пошло не так.


Источник:

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Метки: дрель   дырка   перфоратор   ремонт   сосед   стена   шум   
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7  комментариев
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16
bonli Час назад
под столом бл.я!! ааа это вы сверлили? зачем дырку сделали? а это не вы сверлили? нет, вы не туда попали! аааа, тогда я извиняюсь!)) пойду по другому номеру перезвоню)) я не могу)
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3k
Frank Borman Секунду назад
Клин клином выбивают. Хорошо, что он несущую стену не обрушил соседу.
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17k
homerchik Полчаса назад
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10k
Джон Уик 46 минут назад
Разве это самое лучшее время делать ремонт? А вдруг прилетит и весь ремонт коту под хвост.
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6k
Echo Час назад
- Тогда я извиняюсь, буду искать дальше
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1k
Copycat Час назад
Акцент у соседа своеобразный)
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