Мужчине надоело слушать дрель соседа и он пробил ему дыру в стене

Если ваш сосед начал ремонт - держитесь. Нормально жить вы будете не скоро. Вот в такую ситуацию и попал герой из видоса: он озверел от постоянного визга перфоратора и пробил дыру в стене к соседу. Тот от такого хода обалдел и начал разбираться с этим “терминатором”. Как обычно, всё пошло не так.