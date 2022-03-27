Мужчине надоело слушать дрель соседа и он пробил ему дыру в стене

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Через неё и общались. Но разговор не задался.
Если ваш сосед начал ремонт - держитесь. Нормально жить вы будете не скоро. Вот в такую ситуацию и попал герой из видоса: он озверел от постоянного визга перфоратора и пробил дыру в стене к соседу. Тот от такого хода обалдел и начал разбираться с этим “терминатором”. Как обычно, всё пошло не так.
Источник:
АНТИФИШКИ
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