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Как сделать свечку из картошки

Как сделать свечку из картошки (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2022 10:16
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Свечка из бульбы   Свечка из картошки   видео   картошка   полезно   свечка   
1754
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Если вдруг пропало электричество, а вы не запаслись заранее осветительными приборами, то этот простой совет вам очень поможет.

Очень познавательно и актуально!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Свечка из бульбы   Свечка из картошки   видео   картошка   полезно   свечка   
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16  комментариев
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20
Friedman 2 часа назад
Вообще картошка необязательна, масло горит и без неё...
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4k
Hugo_RnD 7 минут назад
ага, картошка, в данном случае, хороша только тем, что в неё можно спичку воткнуть. А так, из масла, ёмкости и любого фитиля делается элементарная масляная лампа или лампада.
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6k
Кузнец душ. 11 минут назад
Для Европы сейчас актуально будет, хотя с маслом у них проблемы.
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43k
SinigamiRuuk 14 минут назад
Скинул знакомому белорусу, он сказал:
Картоху нужно было на масле поджарить:)
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31k
FAITER 24 минуты назад
там у него за спиной прикольные разделочные доски висят, и мартыха на столе... возможно его работы...
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7k
a_komolow 40 минут назад
Зачем дед время тянет?
Это за одну минуту можно рассказать и показать
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6k
Борис Карабанов 50 минут назад
Ну, не знаю... Электричество - электричеством, а пара керосиновых ламп и пара литров керосина мне карман не тянут. Стоят себе и стоят никому не мешают. Электричество - дело тёмное.
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6k
sumrаknn Час назад
Хватит воровать время. Написал бы автор - как сделать ямку в картошке, я бы не стал заходить и тратить время на детсадовские лафхаки. А вот как свечку сделать - я не придумал и зашел. Вместо этого смотрю как старик с уровнем интелекта как у дошкольника засоряет фишки.
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68k
Viktor Час назад
Свечку из картохи!? Да я тебя...

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952
Алексей Час назад
Кому актуально?
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11k
Cornho 2 часа назад
Очень позитивный мужчина, да и идея весьма интересная!
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4k
Alex75r 2 часа назад
Ни свечку, а безопасный корпус для лампадки. Кстати вата не обязательна. Можно воткнуть спичку, сжечь без масла, а потом налив масло использовать сгоревшую спичку как фитиль. Не сгоревшая спичка почти не подводит масло к пламени, а сгоревшая очень хрупкая.
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