Как сделать свечку из картошки

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Если вдруг пропало электричество, а вы не запаслись заранее осветительными приборами, то этот простой совет вам очень поможет.
Очень познавательно и актуально!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Картоху нужно было на масле поджарить:)
Это за одну минуту можно рассказать и показать