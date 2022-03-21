В Башкирии. Просить надо вежливее: не обзывай «скотиной», - и не получишь в бампер

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Идет погоня за лосем, идет погоня!
Весьма поучительное видео для самоуверенных «хомо автомобилус»
Весьма поучительное видео для самоуверенных «хомо автомобилус»
Комментарий под видео.
Это Зилаирский район. После Бурзянского района, если по дороге с Шульган-Таша на Мраково. Места очень дикие. Там даже туристы не ходят.
Это Зилаирский район. После Бурзянского района, если по дороге с Шульган-Таша на Мраково. Места очень дикие. Там даже туристы не ходят.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Шофер неразговорчив был и строг.
-Что так невесел?
-Поругался с бабой, а тут еще дорога не дай Бог.
По той дороге не помчишься лихо-
Она велась ущельем по снегам
И вдруг за поворотом лось с лосихой-
Ну кто бы ждал
Навстречу вышли нам.
В глухую зиму ту на лесосеке
Людей не опасалося зверье,
Ночами лоси объедали ветви
А утром шли на лежбище свое.
Шофер на тормоза, машина тихо прижалась к стенке, уступая путь.
И все же по инерции лосиху под левый бок толкнули мы чуть-чуть
И тут поднялся на дыбы сохатый, напрягся весь и подобрал в бока-
Лихих рогов тяжелой лопатой обрушил на капот грузовика, свернул крыло,
Копытом двинув шину. И обе фары вдребезги разнес.
Набычив голову боднул кабину, что сердце в страхе у меня взялось.
Стекло со звоном полетело градом и на метали разошлися швы.
С шофером бледным в длительной осаде, сидели мы не живы не мертвы.
А лось крушил , как благородный рыцарь
И свершив возмездие с полна, степенно соизволил удалиться к поляне,
где ждала его она,
А я шоферу улыбнулся слабо и мертвую нарушив тишину:
-Так говоришь что поругался с бабой? А ты видал, как надо за жену?
Минаков Илья.
зато дорогу чистят
Папку я ранее видел, перебегал дорогу.
- организовано,
- по кратчайшему расстоянию,
- максимально быстро...
А тебе какие-то нигилисты попались.