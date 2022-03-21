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В Башкирии. Просить надо вежливее: не обзывай «скотиной», - и не получишь в бампер (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 15:12
Метки: общество   природа   человек   
944
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Идет погоня за лосем, идет погоня!
Весьма поучительное видео для самоуверенных «хомо автомобилус»

Источник:

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17  комментариев
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34k
Опаньки 7 часов назад
надо одаренным быть, чтобы за лосем гнаться
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Александр Сучков 2 часа назад
нехер связываться с хищником! Лось- не кошка, отъе..т немножко!
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1k
Vovan Petroff 3 часа назад
Ведя машину по лесным ухабам,
Шофер неразговорчив был и строг.
-Что так невесел?
-Поругался с бабой, а тут еще дорога не дай Бог.
По той дороге не помчишься лихо-
Она велась ущельем по снегам
И вдруг за поворотом лось с лосихой-
Ну кто бы ждал
Навстречу вышли нам.
В глухую зиму ту на лесосеке
Людей не опасалося зверье,
Ночами лоси объедали ветви
А утром шли на лежбище свое.
Шофер на тормоза, машина тихо прижалась к стенке, уступая путь.
И все же по инерции лосиху под левый бок толкнули мы чуть-чуть
И тут поднялся на дыбы сохатый, напрягся весь и подобрал в бока-
Лихих рогов тяжелой лопатой обрушил на капот грузовика, свернул крыло,
Копытом двинув шину. И обе фары вдребезги разнес.
Набычив голову боднул кабину, что сердце в страхе у меня взялось.
Стекло со звоном полетело градом и на метали разошлися швы.
С шофером бледным в длительной осаде, сидели мы не живы не мертвы.
А лось крушил , как благородный рыцарь
И свершив возмездие с полна, степенно соизволил удалиться к поляне,
где ждала его она,
А я шоферу улыбнулся слабо и мертвую нарушив тишину:
-Так говоришь что поругался с бабой? А ты видал, как надо за жену?
Минаков Илья.
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8k
Garpia121 3 часа назад
Логично, он его преследовал, получил отпор.
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13k
ss 4 часа назад
" А за скотину ты сейчас ответишь!"
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6k
workmen77 4 часа назад
Идиот. Зачем было гнать животное. Дал бы ему убежать, а потом проехал.
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39k
Сергей 5 часов назад
Очень хороший слух у животинки. В следующий раз будет шопотом просить
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1k
poбт 7 часов назад
"Места очень дикие. Там даже туристы не ходят."
зато дорогу чистят
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255
SVG poбт 6 часов назад
Не поверишь. Дорог там нет почти, но просеки все почищенные, хз как и хз для чего. Представь , такой шириной метров 200 разгрёб по полям замёрзшим болотам, который Яндекс навигатор определяет как вполне себе там дорогу, возможно даже как федеральную трассу. По которому можно весь день ехать и ни кого не встретить 0_о. Слалом между валяющимися большими ледяными каменюками и ямами.
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12k
Александр 7 часов назад
Я кабанчиков пропустил, они дорогу переходили. Даже видео записал.
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