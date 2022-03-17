Отдых на природе в компании медведя

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Внезапно появившийся медведь почти гарантированно испортит любой вид отдыха на природе. Однако этих мужчин нисколько не испугал хищник и они продолжили сидеть у водоема.
Ну вот, всю рыбу распугал...
Источник:
АНТИФИШКИ
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