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Сообщество Животные 11777 постов • 1301 подписчик подписаться
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Отдых на природе в компании медведя

Отдых на природе в компании медведя (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 12:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   животные   люди   медведь   природа   
393
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Внезапно появившийся медведь почти гарантированно испортит любой вид отдыха на природе. Однако этих мужчин нисколько не испугал хищник и они продолжили сидеть у водоема.
Ну вот, всю рыбу распугал...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   встреча   животные   люди   медведь   природа   
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8  комментариев
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975
pinbalist 37 минут назад
Как удачно шум реки заглушает шум падающих кирпичей.
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Hunson Abadeer 36 секунд назад
у мужиков стальные яйца
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Oldman Минуту назад
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12k
VM Varga 3 минуты назад
Постанова 100%.
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27k
Григорий 8 минут назад
А потом он вытащит из под задницы сидящих велосипед и прокатиться.
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Max 9 минут назад
Мишка опытный... Делает все по фен-шую. Сначала дает время всем обосраться, чтобы с говном не есть.
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23k
Тигран Саркисян 9 минут назад
Вот жеш косолапый всю рыбу распугал)
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705
Faithless 49 минут назад
Дурак шерстяной, всю рыбалку мужикам испоганил.
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