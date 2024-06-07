Парень подпер своим скутером дверь в чужую квартиру

Позже в комментариях к видео появился владелец скутера. Парень заявил, что не знал о присутствии соседей за этой дверью. Он рассказал, что спросил у мужчины, можно ли оставить скутер до 11 часов утра в подъезде. Тот согласился при условии, что скутер никому не будет мешать.