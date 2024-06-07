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Парень подпер своим скутером дверь в чужую квартиру

Парень подпер своим скутером дверь в чужую квартиру

Автор:
07 июня 2024 07:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владивосток   Россия   люди   подъезд   скутер   
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Во Владивостоке парень загнал свой скутер в подъезд жилого дома и припарковал его на первом этаже. На записи с камеры наблюдения видно, что он подпер задним колесом дверь одной из квартир.

Жители квартиры переставили транспортное средство и оставили владельцу записку. Вернувшись, парень прочитал послание, поклонился и покинул подъезд вместе со скутером.

Позже в комментариях к видео появился владелец скутера. Парень заявил, что не знал о присутствии соседей за этой дверью. Он рассказал, что спросил у мужчины, можно ли оставить скутер до 11 часов утра в подъезде. Тот согласился при условии, что скутер никому не будет мешать.

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Метки: Видео   Владивосток   Россия   люди   подъезд   скутер   
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6  комментариев
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37k
Юрий Полчаса назад
Соседи добродушные попались...

Другие бы на улицу всё это выкинули из подъезда.
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5k
Горожанин 4 минуты назад
"Парень заявил, что не знал о присутствии соседей за этой дверью".
------------------
Не понимать, что за дверью в жилом подъезде могут жить люди, тем более ничто не мешало нормально поставить скутер, не подпирая дверь, ещё и театральный жест устроил, бессмысленно поклонясь - это что-то серьезное с психикой. Таким права нельзя выдавать.
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63k
Андрей 9 минут назад
Хорошо что не мотоцикл.
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3k
Сергей Викторович 12 минут назад
Скутер в подъезде???? Жалко двери у нас неширокие, да и сами подъезды маленькие, а то автомобили можно было бы парковать.
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12k
Дмитрий 41 минуту назад
В-Вежливость!
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270
Бывалый Трус Дмитрий Полчаса назад
Сказывается близость к Японии.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4007 постов (4006 в горячем)

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