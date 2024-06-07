Парень подпер своим скутером дверь в чужую квартиру

Во Владивостоке парень загнал свой скутер в подъезд жилого дома и припарковал его на первом этаже. На записи с камеры наблюдения видно, что он подпер задним колесом дверь одной из квартир.
Жители квартиры переставили транспортное средство и оставили владельцу записку. Вернувшись, парень прочитал послание, поклонился и покинул подъезд вместе со скутером.
Позже в комментариях к видео появился владелец скутера. Парень заявил, что не знал о присутствии соседей за этой дверью. Он рассказал, что спросил у мужчины, можно ли оставить скутер до 11 часов утра в подъезде. Тот согласился при условии, что скутер никому не будет мешать.
Источник:
- Цельнометаллическая «коляска» с ветровым стеклом, перчаточным ящиком и багажником для классической «Веспы»
- В Самарской области автомобилисты не прошли проверку на честность
- В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню
- 18-летний парень впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова
- В Татарстане спасатели вызволили из стиральной машины пятилетнего ребёнка
Другие бы на улицу всё это выкинули из подъезда.
------------------
Не понимать, что за дверью в жилом подъезде могут жить люди, тем более ничто не мешало нормально поставить скутер, не подпирая дверь, ещё и театральный жест устроил, бессмысленно поклонясь - это что-то серьезное с психикой. Таким права нельзя выдавать.