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"Это что такое?! Ну-ка иди отсюда!" Голос свыше не дал горе-грабителю взорвать банкомат

"Это что такое?! Ну-ка иди отсюда!" Голос свыше не дал горе-грабителю взорвать банкомат (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2022 14:20
Сообщество : Криминал
Метки: Иркутск   банкомат   видео   криминал   медвежатник   
587
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Как же всё просто в фильмах про ограбление банка, идёшь ты такой красивый, в маске, а через пару минут у тебя уже куча денег и ноль проблем. В реальной жизни так бывает очень редко. 

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Метки: Иркутск   банкомат   видео   криминал   медвежатник   
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4  комментария
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
С третьей "ходкой" можно поздравить [мат]. Хотя.... Зачем его отправлять "зону топтать"? Проще для наказания использовать его же собственное оборудование: вставить шланг ему в задницу, закачать газ и дать прикурить...
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7k
Виталий Касандров 5 минут назад
- Я знаю много мудаков, но такого, ох.у.е.нно тупого, как этот, не видал ещё ни разу.
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1k
poбт Час назад
ох*уеть, уже и "оборудование" можно приобресть
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