"Это что такое?! Ну-ка иди отсюда!" Голос свыше не дал горе-грабителю взорвать банкомат

Как же всё просто в фильмах про ограбление банка, идёшь ты такой красивый, в маске, а через пару минут у тебя уже куча денег и ноль проблем. В реальной жизни так бывает очень редко.

0 Источник: Решил 34-летний житель иркутской области ограбить банкомат. Приобрёл нужное оборудование, но вот одного не учёл грабитель, что в помещении есть камеры, а за всем происходящим наблюдают охранники. Стоило ему приступить к вскрытию заветного банкомата, как неожиданно прозвучал громогласный голос, настоятельно порекомендовавший собрать свои манатки и убираться подобру, поздорову.