"Это что такое?! Ну-ка иди отсюда!" Голос свыше не дал горе-грабителю взорвать банкомат

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Как же всё просто в фильмах про ограбление банка, идёшь ты такой красивый, в маске, а через пару минут у тебя уже куча денег и ноль проблем. В реальной жизни так бывает очень редко.
Решил 34-летний житель иркутской области ограбить банкомат. Приобрёл нужное оборудование, но вот одного не учёл грабитель, что в помещении есть камеры, а за всем происходящим наблюдают охранники. Стоило ему приступить к вскрытию заветного банкомата, как неожиданно прозвучал громогласный голос, настоятельно порекомендовавший собрать свои манатки и убираться подобру, поздорову.
Когда незадачливого воришку поймали, он рассказал, что о технологии вскрытии банкоматов он узнал из интернета, там же и приобрёл оборудование. Позже выяснилось, что парнь уже имеет несколько судимостей. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Метки: Иркутск банкомат видео криминал медвежатник
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