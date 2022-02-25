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Как тяжело учить русский язык

Как тяжело учить русский язык (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Печенье   Юмор   видео   печенька   русский язык   фото   японка   
395
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Осваивая русский язык, девушка по имени Сакура, пытается понять как склоняется слово печенье.

Она так старается! Большая молодец)

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Метки: Печенье   Юмор   видео   печенька   русский язык   фото   японка   
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10  комментариев
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15k
Alex Час назад
Потому!!!!!
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9k
Vacony 38 минут назад
ой это только начало...
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4k
Дмитрий 42 минуты назад
Ответ на любой(практически) вопрос: Да наверное нет! Называется "выбери понравившийся вариант!" Вариант: Да нет, наверное!- уже попроще. Но вариант: Да нет, наверное, не знаю! - вновь возвращает интригу.
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−25
Шурик Час назад
1 Кочерга _ 2 кочерги .. а 5 шт ?
Это только разминка орфографии
Вот это уже ягодки по схожести слов, но разных понятий:
Кабель _ кобель
Печеньки _ печёнок
...
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35k
KiploksAKS Час назад
Потому что, если предметов 4 и меньше, мозг воспринимает их раздельно, если больше - как единую сущность, группу. Одна печенька, но "горсть печенек".
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