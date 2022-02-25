Как тяжело учить русский язык

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Осваивая русский язык, девушка по имени Сакура, пытается понять как склоняется слово печенье.
Она так старается! Большая молодец)
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Это только разминка орфографии
Вот это уже ягодки по схожести слов, но разных понятий:
Кабель _ кобель
Печеньки _ печёнок
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