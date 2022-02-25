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Любопытная лиса решила изучить снимавшего природу фотографа

Любопытная лиса решила изучить снимавшего природу фотографа (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 09:06
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   лиса   люди   фотограф   
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Лиса вышла из леса и подошла к фотографу дикой природы. Она попробовала на вкус его штаны, а затем немного попозировала.

Любопытство оказалось сильнее страха

Дяденька, а что это ты тут делаешь?

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Метки: видео   животные   интересно   лиса   люди   фотограф   
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Аня Час назад
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