Любопытная лиса решила изучить снимавшего природу фотографа

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Лиса вышла из леса и подошла к фотографу дикой природы. Она попробовала на вкус его штаны, а затем немного попозировала.
Любопытство оказалось сильнее страха
Дяденька, а что это ты тут делаешь?
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