Лиса залезла на дерево, чтобы полакомиться его плодами

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Ученики одной из школ стали свидетелями необычной сцены за окном. Голодная лиса вскарабкалась на дикую яблоню и начала лакомиться плодами.
Голод не тетка, пирожка не поднесет.
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А то бы лиса и виноград сожрала и сыр. А может и ворону.