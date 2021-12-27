FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11205 постов • 1283 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Лиса залезла на дерево, чтобы полакомиться его плодами

Лиса залезла на дерево, чтобы полакомиться его плодами (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 09:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   голод   дети   животные   интересно   лиса   
211
1
1
Ученики одной из школ стали свидетелями необычной сцены за окном. Голодная лиса вскарабкалась на дикую яблоню и начала лакомиться плодами.
Голод не тетка, пирожка не поднесет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   голод   дети   животные   интересно   лиса   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
646
Victor Chromov Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
862
Hard.NET 2 минуты назад
Лиса - это кошачий софт на собачьем железе ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth Час назад
Иван Андреевич Крылов не знал.
А то бы лиса и виноград сожрала и сыр. А может и ворону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище Искренняя радость девочки от подаренного щенка Искренняя радость девочки от подаренного щенка Вот как надо любить кошек. Реакцию этого малыша на своего кота не передать словами! Вот как надо любить кошек. Реакцию этого малыша на своего кота не передать словами! Маленький мальчик не может сдержать слез во время трогательного воссоединения со своей пропавшей собакой Маленький мальчик не может сдержать слез во время трогательного воссоединения со своей... Верный четвероногий друг помог маленькой девочке добраться до холодильника Верный четвероногий друг помог маленькой девочке добраться до холодильника Эта лошадь знает, как успокоить плачущего ребенка Эта лошадь знает, как успокоить плачущего ребенка
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

900348



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
0
234
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
1
395
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
Набирающие популярность в сообществах
В Томском тире произошло убийство и самоубийство
1
22
В Томском тире произошло убийство и самоубийство
Дом работников НКВД в Новоспасском переулке отремонтируют в 2022 году
0
6
Дом работников НКВД в Новоспасском переулке отремонтируют в 2022 году
Стюардесса ответила на самые интимные вопросы от подписчиков (4 фото)
Стюардесса ответила на самые интимные вопросы от подписчиков (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
1

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#фотографии#животные#Россия#новый год#истории#приколы#Разное
#Юмор#история#факты#Ynews#позитив#рождество#познавательно#кино#сарказм#забавно
#интересно#картинки#в мире#страна#подборка#прикольные#красота#комментарии#смешные#коты

На что жалуетесь?

Вернуться