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Сохранились чудом: 5 эпизодов, вырезанных из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Сохранились чудом: 5 эпизодов, вырезанных из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 19:29
Сообщество : Кино
Метки: Гайдай   Куравлев   Яковлев   вырезали   иван васильевич   комедия   фильм   эпизоды   
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Милославского по первоначальному замыслу хотели сдать милиции, но, по счастью, финал переделали.
В 1973 году на экраны страны вышла комедия “Иван Васильевич меняет профессию”. Сняли картину по мотивам произведения Михаила Булгакова “Иван Васильевич”. Хотя многое режиссер додумал, изменил. И не только по сравнению с исходным материалом. Леонид Гайдай «по ходу пьесы» менял и первоначальный сценарий. Несколько сцен было вырезано из фильма. В том числе, поменялась и финальная. Но, обо всем по порядку.

На роли Ивана Грозного и товарища Бунши поначалу планировался Юрий Никулин. Но у него был плотный график работы. Отказался, и его заменил Юрий Яковлев. По другой версии, Никулин не верил, что лента выйдет в прокат. «Положат на полку», — якобы резюмировал он, ознакомившись со сценарием. Не положили. Но урезали…
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Первые два эпизода, не попавшие в картину, связаны с черными перчатками. Они остались в названии документальной короткометражки, где как раз и собрали эти вырезанные фрагменты. В первом эпизоде Жорж Милославский надевает этот «аксессуар», выходя из лифта. Во втором натягивает их уже в квартире Шпака, примеряясь к картине.
«Не вышел в финал» и сюжетный ход с копьем. Его во время погони швыряют в спину Бунши, он достает оружие и кидает обратно. В следующей картине Жорж в исполнении Леонида Кукравлёва «пугает» опричника, но тот только смеётся в ответ. Зато, увидев Бунша, теряет веселое расположение духа.

Наконец, последняя сцена, с побегом Милославского, тоже «пошла под нож». Он убегает и от врачей, и от милиционеров. Безмятежно плывет на речном трамвайчике в окружении милых девушек. И вдруг… Проплыв под мостом, обнаруживает, что девушки превратились в милиционеров…

В комментариях под видео пользователи чаще всего отмечают именно этот поворот сюжета. И говорят, что правильно поступил режиссер, заменив финал, дав герою шанс на свободу. Обаятельный аферист уже полюбился зрителям. К тому же, он патриот. Помните, как вступился за Кемску волость? Не дал разбазарить нашу землю, молодец! И вообще, это ж комедия, финал должен быть оптимистичным…

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Метки: Гайдай   Куравлев   Яковлев   вырезали   иван васильевич   комедия   фильм   эпизоды   
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22k
Ego sum qui sum Час назад
что за странные обкуренные личности в каждом посте комментируют с нулевым рейтингом?
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Vadim 8 минут назад
Ботов сегодня прям как тараканов в дешёвом общепите.
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−1
Катя 16 минут назад
я очень рада, что ещё сохранились такие замечательные фрагменты.Прям погрузилась в этот мир
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Nikita Toropkin 16 минут назад
Блин, это очень круто. Все детство смотрел, а тут ещё и скрытые эпизоды. Респект
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0
дмитрий 21 минуту назад
Жаль, что их вырезали и удивительно, что они сохранились в хорошем состоянии
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Максим 23 минуты назад
Классика Советского КИНО !!! Пусть либеры что то подобное снимут и потом харкают .. А то снимают ,какие евреи умные и смелые .. Просто их "фильмы" задолбали уже ,как они "воевали " с Гитлером в костюмчиках и галстуках ..

Источник: https://m.fishki.net/comment/mobile/4080838/0https://m.fishki.net/comment/mobile/4080838/0 © M.fishki.net
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Алена 24 минуты назад
Как приятно увидеть ту сторону истории. Обожаю этот фильм, спасибо
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1k
Mixan Полчаса назад
Классика Советского КИНО !!!
Пусть либеры что то подобное снимут и потом харкают ..
А то снимают ,какие евреи умные и смелые ..

Просто их "фильмы" задолбали уже ,как они "воевали " с Гитлером в костюмчиках и галстуках ..
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0
slawaTurk Полчаса назад
Я так рад, что смогу не только пересмотреть свой любимый фильм, но и увидеть некоторые ситуации с другой стороны. Кроме того, я смогу увидеть неувиденное
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13k
Великий Кормчий Полчаса назад
Кемска волость - такая дыра.... как и боты ниже.
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−2
Сергей Полчаса назад
Есть что-то в этих фрагментах.Жаль,что их не вставили, было бы очень атмосферно
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14k
Вася 38 минут назад
о.уеть ботов сегодня развелось, и все, как один, фильмы расхваливают. Тут народ уже по десять и больше лет тусуется, иммунитет на ботов однодневок выработал
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−1
Валерия 49 минут назад
Есть что-то особенное в вырезанных эпизодах фильмов...
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−2
Бислан Курганов 52 минуты назад
Честно говоря не думал, что что-то сохранилось с тех пор
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−2
Артем Безгин Час назад
Как интересно что у классики советского кино есть вырезанные сцены! Спасибо за статью
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0
даниил Час назад
Один из лучших советских фильмов
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140
rehbinder Час назад
Прикольно)))
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−2
Марина Час назад
Это любимый фильм моих родителей. Поэтому я с удовольствием показала им эту статью. Всегда приятно вспомнить доброе и светлое кино.
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314
elenrill Час назад
какое копьё? ему стрела попала
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−3
Анастасия Час назад
Один из любимых советских фильмов! Каждый новый год пересматриваем всей семьей, уже как некая традиция.
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−5
Александра Час назад
Культовый фильм всех времен!! каждый раз смотрю его с превеликим удовольствием, была рада увидеть вырезанные сцены
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