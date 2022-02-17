Сохранились чудом: 5 эпизодов, вырезанных из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

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Милославского по первоначальному замыслу хотели сдать милиции, но, по счастью, финал переделали.
В 1973 году на экраны страны вышла комедия “Иван Васильевич меняет профессию”. Сняли картину по мотивам произведения Михаила Булгакова “Иван Васильевич”. Хотя многое режиссер додумал, изменил. И не только по сравнению с исходным материалом. Леонид Гайдай «по ходу пьесы» менял и первоначальный сценарий. Несколько сцен было вырезано из фильма. В том числе, поменялась и финальная. Но, обо всем по порядку.
На роли Ивана Грозного и товарища Бунши поначалу планировался Юрий Никулин. Но у него был плотный график работы. Отказался, и его заменил Юрий Яковлев. По другой версии, Никулин не верил, что лента выйдет в прокат. «Положат на полку», — якобы резюмировал он, ознакомившись со сценарием. Не положили. Но урезали…
Первые два эпизода, не попавшие в картину, связаны с черными перчатками. Они остались в названии документальной короткометражки, где как раз и собрали эти вырезанные фрагменты. В первом эпизоде Жорж Милославский надевает этот «аксессуар», выходя из лифта. Во втором натягивает их уже в квартире Шпака, примеряясь к картине.
На роли Ивана Грозного и товарища Бунши поначалу планировался Юрий Никулин. Но у него был плотный график работы. Отказался, и его заменил Юрий Яковлев. По другой версии, Никулин не верил, что лента выйдет в прокат. «Положат на полку», — якобы резюмировал он, ознакомившись со сценарием. Не положили. Но урезали…
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Первые два эпизода, не попавшие в картину, связаны с черными перчатками. Они остались в названии документальной короткометражки, где как раз и собрали эти вырезанные фрагменты. В первом эпизоде Жорж Милославский надевает этот «аксессуар», выходя из лифта. Во втором натягивает их уже в квартире Шпака, примеряясь к картине.
«Не вышел в финал» и сюжетный ход с копьем. Его во время погони швыряют в спину Бунши, он достает оружие и кидает обратно. В следующей картине Жорж в исполнении Леонида Кукравлёва «пугает» опричника, но тот только смеётся в ответ. Зато, увидев Бунша, теряет веселое расположение духа.
Наконец, последняя сцена, с побегом Милославского, тоже «пошла под нож». Он убегает и от врачей, и от милиционеров. Безмятежно плывет на речном трамвайчике в окружении милых девушек. И вдруг… Проплыв под мостом, обнаруживает, что девушки превратились в милиционеров…
В комментариях под видео пользователи чаще всего отмечают именно этот поворот сюжета. И говорят, что правильно поступил режиссер, заменив финал, дав герою шанс на свободу. Обаятельный аферист уже полюбился зрителям. К тому же, он патриот. Помните, как вступился за Кемску волость? Не дал разбазарить нашу землю, молодец! И вообще, это ж комедия, финал должен быть оптимистичным…
Наконец, последняя сцена, с побегом Милославского, тоже «пошла под нож». Он убегает и от врачей, и от милиционеров. Безмятежно плывет на речном трамвайчике в окружении милых девушек. И вдруг… Проплыв под мостом, обнаруживает, что девушки превратились в милиционеров…
В комментариях под видео пользователи чаще всего отмечают именно этот поворот сюжета. И говорят, что правильно поступил режиссер, заменив финал, дав герою шанс на свободу. Обаятельный аферист уже полюбился зрителям. К тому же, он патриот. Помните, как вступился за Кемску волость? Не дал разбазарить нашу землю, молодец! И вообще, это ж комедия, финал должен быть оптимистичным…
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Источник: https://m.fishki.net/comment/mobile/4080838/0https://m.fishki.net/comment/mobile/4080838/0 © M.fishki.net
Пусть либеры что то подобное снимут и потом харкают ..
А то снимают ,какие евреи умные и смелые ..
Просто их "фильмы" задолбали уже ,как они "воевали " с Гитлером в костюмчиках и галстуках ..