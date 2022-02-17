Сохранились чудом: 5 эпизодов, вырезанных из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

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В 1973 году на экраны страны вышла комедия “Иван Васильевич меняет профессию”. Сняли картину по мотивам произведения Михаила Булгакова “Иван Васильевич”. Хотя многое режиссер додумал, изменил. И не только по сравнению с исходным материалом. Леонид Гайдай «по ходу пьесы» менял и первоначальный сценарий. Несколько сцен было вырезано из фильма. В том числе, поменялась и финальная. Но, обо всем по порядку.На роли Ивана Грозного и товарища Бунши поначалу планировался Юрий Никулин. Но у него был плотный график работы. Отказался, и его заменил Юрий Яковлев. По другой версии, Никулин не верил, что лента выйдет в прокат. «Положат на полку», — якобы резюмировал он, ознакомившись со сценарием. Не положили. Но урезали…Первые два эпизода, не попавшие в картину, связаны с черными перчатками. Они остались в названии документальной короткометражки, где как раз и собрали эти вырезанные фрагменты. В первом эпизоде Жорж Милославский надевает этот «аксессуар», выходя из лифта. Во втором натягивает их уже в квартире Шпака, примеряясь к картине.