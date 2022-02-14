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Amazon представил первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на книгах Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье. Действие шоу развернётся за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец».
В минутном ролике сериала, во многом основанного на примечаниях к роману Толкина, показывают некоторых героев и врагов.
Сюжет проекта, стартующего 2 сентября, расскажет о восхождении Саурона, создании колец власти, расцвете Нуменора и Кхазад-дума и других интересных событиях.
Сюжет проекта, стартующего 2 сентября, расскажет о восхождении Саурона, создании колец власти, расцвете Нуменора и Кхазад-дума и других интересных событиях.
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