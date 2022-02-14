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Первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 09:07
Сообщество : Кино
Метки: Amazon   видео   властелин колец   интересно   кино   сериал   трейлер   фильм   
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Amazon представил первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на книгах Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье. Действие шоу развернётся за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец».
В минутном ролике сериала, во многом основанного на примечаниях к роману Толкина, показывают некоторых героев и врагов.

Сюжет проекта, стартующего 2 сентября, расскажет о восхождении Саурона, создании колец власти, расцвете Нуменора и Кхазад-дума и других интересных событиях.

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Метки: Amazon   видео   властелин колец   интересно   кино   сериал   трейлер   фильм   
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862
Hallo FreeSpace Час назад
круто-круто ))
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3k
Александр Нвский 5 минут назад
Нужно больше негров
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−37
scanncode scanncode Полчаса назад
Я больше жду "Лучше звоните Солу", хотя властелина тоже посмотрю
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7k
Сергей 39 минут назад
А где красотка?
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8k
djinn 50 минут назад
негрэльфы??? Чо-та я такой расы не припоминаю..... Чую Ведьмак от нетфликса еще раем покажется....
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3k
Ivan Час назад
Вот мне интересно: из типового средневековья с бессмертными хранителями информации(эльфами) за 1000 лет не произошло никакого развития... Кто всему виной? И на сколько они тупые?
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19k
KOSTELLO Час назад
Негры, интересно в какой расе они будут?
Загорелые гномы?
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30k
Антон Час назад
Чёта как-то фу...
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