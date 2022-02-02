Незнание своей миссии не освобождает от ответственности

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Вы когда-нибудь задумывались, какая у вас миссия и зачем вы живёте? Перед вами короткометражная чёрная комедия о смысле жизни, предназначении и неизбежном.
Порой наши планы меняются вопреки желаниям
Короткометражный фильм по рассказу Александра Цыпкина «Свобода. Воля». Присутствует ненормативная лексика.
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