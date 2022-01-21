Брат 2. Не вошедший фрагмент

Вырезанная сцена из фильма "Брат-2". Но это не точно.
Вырезанная сцена из фильма "Брат-2". Но это не точно.
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1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию -
наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Среди них основные это: целевое назначение, конструктивные признаки, энергетические характеристики снаряда, надежность и используемые при изготовлении материалы