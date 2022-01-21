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Брат 2. Не вошедший фрагмент

Брат 2. Не вошедший фрагмент (1 видео)

Автор:
21 января 2022 14:09
Сообщество : Юмор
Метки: брат 2   ватермарк   видео   кино   прикол   самоделка   своими руками   фильм   

Вырезанная сцена из фильма "Брат-2". Но это не точно.

Krasava

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Метки: брат 2   ватермарк   видео   кино   прикол   самоделка   своими руками   фильм   
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Leonid Час назад
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Жан Плов Лагман 54 минуты назад
УК РФ Статья 223. Незаконное изготовление оружия

1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
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